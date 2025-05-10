هبوط طائرة اضطراريا لسبب نادر!

اضطرت طائرة، كانت تقوم برحلة بين العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة فالنسيا في إسبانيا، إلى الهبوط في مدينة ليموج الفرنسية بسبب حالة ولادة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

وفور هبوط الطائرة، توجه المسعفون إليها لتقديم المساعدة. كانت الأم الشابة، المسافرة على متن الطائرة، أحست بآلام المخاض بينما كانت الطائرة تدخل أجواء فرنسا.

المولودة الجديدة ووالدتها

وأمام الطابع الاستعجالي للوضع، قرر قائد الطائرة التوقف الاضطراري في لميوج، أقرب نقطة هبوط، من أجل تقديم المساعدة للأم ومولودها.

عند وصولهم، اكتشف الأطباء ورجال الحماية المدنية أن الشابة ولدت طفلة في صحة جيدة بمساعدة طاقم الرحلة. وقد نقلتا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الأولية.

الأم ومولودتها في المستشفى لتلقي الرعاية الأولية

تطرح الولادة في الجو أسئلة قانونية، حيث تخضع جنسية الطفل المولود خلال رحلة جوية لعوامل عدة. فبعض الدول تمنح الجنسية للطفل المولود في مجالها الجوي إذا كانت تطبق "حق المواطنة بالولادة". فيما تراعي بعض الدول جنسية الوالدين، وهو الأمر الأكثر شيوعا. كما قد يحمل المولود جنسية بلد تسجيل الطائرة التي ولد على متنها.