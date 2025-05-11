اليابان.. افتتاح أول كلية لعلوم الديناصورات

افتتحت اليابان أول كلية جامعية يابانية متخصصة في دراسات علوم الديناصورات، بمقاطعة تعرف بأنها موقع مهم للتنقيب عن حفريات الديناصورات. وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الأحد، بأن كلية علوم حفريات الديناصورات في جامعة فوكوي، والتي تم افتتاحها الشهر الماضي، تتيح للطلاب الانخراط في أبحاث متطورة، من خلال المشاركة في التنقيب عن الحفريات.

واستقبلت الكلية 34 طالبا في شهر أبريل الماضي، داخل الحرم الجامعي بمدينة إيهيجي في فوكوي، بالقرب من الجبال التي عثر فيها على حفريات "فوكويرابتور" وعلى الكثير من أنواع الديناصورات الجديدة الأخرى. ويقوم طلبة الكلية خلال برنامجهم الدراسي الذي يستمر لأربعة أعوام، بدراسة التقنيات اللازمة من أجل أبحاث الديناصورات، والتي تشمل الاستكشاف الجيولوجي، وإنشاء نسخ طبق الأصل من الأحفوريات، والتصوير المقطعي المحوسب، والنمذجة ثلاثية الأبعاد. ويضم فريق التدريس في الكلية، خمسة باحثين عالميين متخصصين في علوم الديناصورات.