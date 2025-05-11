الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

اليابان.. افتتاح أول كلية لعلوم الديناصورات

(ديناصورات) صورة موضوعية
11 مايو 2025 11:40

افتتحت اليابان أول كلية جامعية يابانية متخصصة في دراسات علوم الديناصورات، بمقاطعة تعرف بأنها موقع مهم للتنقيب عن حفريات الديناصورات. وأفادت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الأحد، بأن كلية علوم حفريات الديناصورات في جامعة فوكوي، والتي تم افتتاحها الشهر الماضي، تتيح للطلاب الانخراط في أبحاث متطورة، من خلال المشاركة في التنقيب عن الحفريات.
واستقبلت الكلية 34 طالبا في شهر أبريل الماضي، داخل الحرم الجامعي بمدينة إيهيجي في فوكوي، بالقرب من الجبال التي عثر فيها على حفريات "فوكويرابتور" وعلى الكثير من أنواع الديناصورات الجديدة الأخرى. ويقوم طلبة الكلية خلال برنامجهم الدراسي الذي يستمر لأربعة أعوام، بدراسة التقنيات اللازمة من أجل أبحاث الديناصورات، والتي تشمل الاستكشاف الجيولوجي، وإنشاء نسخ طبق الأصل من الأحفوريات، والتصوير المقطعي المحوسب، والنمذجة ثلاثية الأبعاد. ويضم فريق التدريس في الكلية، خمسة باحثين عالميين متخصصين في علوم الديناصورات.

أخبار ذات صلة
من دبي إلى أوساكا: تبادل ثقافي في «إكسبو 2025»
حاكم الشارقة يستقبل محافظ آيتشي اليابانية
المصدر: وكالات
اليابان
الديناصورات
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
اليوم 21:51
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اقتصاد
«الدار» تبرم شراكة مع «هيلتون» لتطوير مجمّع سكني في جزيرة ياس
اليوم 22:56
آثار معارك وقصف في أوكرانيا
الأخبار العالمية
تركيا وأميركا تبحثان محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 22:56
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اقتصاد
إدراج صكوك خضراء بـ 500 مليون دولار من «أمنيات» في ناسداك دبي
اليوم 22:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©