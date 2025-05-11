إياد نصار: «سوء استخدام» يظهر الوجه الآخر لـ «السوشيال ميديا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

صرح الممثل إياد نصار بأن مسلسله الجديد «سوء استخدام» - Misuse، الذي صور بعض حلقاته في أبوظبي، يكشف الوجه الآخر للتكنولوجيا والـ «سوشيال ميديا» من خلال 8 حلقات منفصلة متصلة، تتناول قصصها بأسلوب معاصر العلاقة المعقدة بين المجتمعات العربية والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي والسلوك، كما يستعرض المسلسل قصصاً إنسانية تتصل بقضايا مجتمعية تهم العالم العربي في قالب درامي مشوق.

وأكد أن العمل يسعى إلى طرح موضوعات تمس الواقع العربي بشكل عام، وليس التركيز على منطقة معينة، مشدداً على أهمية إنتاج وتنفيذ أعمال درامية تعبر عن قضايا مشتركة في مختلف البلدان العربية. وأعرب إياد عن سعادته لتصوير 3 حلقات من «سوء استخدام» في أبوظبي، من خلال الشراكة الاستراتيجية والاتفاقية التي أبرمت مؤخراً بين «هيئة الإعلام الإبداعي» و«شو هاوس» للإنتاج الفني، بدعم من «لجنة أبوظبي للأفلام»، خصوصاً أن قصة المسلسل تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لسوء استخدام الـ «سوشيال ميديا»، موضحاً أنها قضية تهم المجتمعات العربية، لذا كانت أبوظبي المدينة الأنسب لتصوير بعض حلقات المسلسل، خصوصاً أنها تتميز بالتنوع الثقافي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من هيدي كرم وحجاج عبد العظيم، ومن المقرر أن يتم تصوير الحلقات المتبقية في مصر. ويستعد إياد لطرح الفيلم الجديد «المشروع X» الذي يشارك في بطولته مع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، ومن المقرر أن يعرض في صالات السينما الشهر الجاري، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي.