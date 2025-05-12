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الترفيه

المعمري أول عربي يتسلق ثالث أعلى قمة في العالم

المعمري أول عربي يتسلق ثالث أعلى قمة في العالم
12 مايو 2025 15:36

حقق المغامر الإماراتي سعيد المعمري إنجازاً جديداً في مجال الرياضات الجبلية، بعدما نجح في تسلق قمة كانشينجونغا «8586 متراً»، أعلى قمة في الهند وثالث أعلى قمة في العالم، في رحلة استغرقت أربعة أيام، بدأت من المخيم الرئيسي للجبل يوم الخميس الماضي.

ومع وصوله قمة كانشينجونغا، رفع المعمري علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب علم وزارة الدفاع «وهو أحد منسوبيها»، بالإضافة إلى شعار مجموعة «كالدس القابضة»، الراعي الرسمي لهذه الرحلة.

المصدر: وام
تسلق الجبال
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