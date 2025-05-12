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الترفيه

كارداشيان تُدلي بإفادتها أمام المحكمة في قضية السطو عليها

كيم كارداشيان
12 مايو 2025 22:06

تَمثُل نجمة تلفزيون الواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الأميركية كيم كارداشيان، غدا الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات في باريس للإدلاء بإفادتها في قضية سرقة تعرضت لها في فندق كانت تقيم فيه عام 2016 خلال أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية.
وقال رئيس المحكمة دافيد دو با، في جلسة الاثنين، إن المحكمة ستستمع عند الساعة الثانية من بعد الظهر (12,00 ت غ) إلى إفادة كارداشيان بصفتها مدعية شخصية في المحاكمة.
وأشار مصدر مطلع على الملف إلى أن النجمة ستدلي ببيان لوسائل الإعلام لدى مغادرتها المحكمة بعد انتهائها من الإدلاء بأقوالها.
وأوضح وكلاء كارداشيان أن النجمة وسيدة الأعمال الأميركية، البالغة 44 عاما، ستتحدث خلال الجلسة التي يغطيها 490 صحافيا من بينهم أجانب كثر، "عمّا حدث خلال تلك الليلة البشعة" بين 2 و3 أكتوبر 2016، عندما تعرضت للسرقة وعمد اللصوص إلى تقييدها وتركها في غرفتها بالفندق الباريسي.
وبلغت قيمة المسروقات تسعة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار أميركي) من المجوهرات، وهي أكبر سرقة تعرّض لها شخص واحد في فرنسا منذ 20 عاما.
ونقل وكيلا الدفاع عن كارداشيان المحاميان الفرنسيان ليونور إينيريك وجوناتان ماتو، الأسبوع الفائت، عن النجمة تأكيدها أنّها "ترغب في حضور المحاكمة شخصيا ومواجهة مَن اعتدوا عليها، وتنوي القيام بذلك باحترام وشجاعة".
ورفض المحاميان، اللذان يمثلان النجمة إلى جانب محاميها الأميركي مايكل رودس، الإدلاء بأي تفاصيل بشأن فحوى إفادتها "حتى يتمكن الجميع من سماع الرواية مباشرة" منها.
وستكون كارداشيان آخر من يستمع إليهم من بين المدعين الشخصيين. ومن المقرر أن تبدأ جلسات استجواب المتهمين بعد غد الأربعاء.

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المصدر: آ ف ب
كيم كارداشيان
عملية سطو
مجوهرات
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