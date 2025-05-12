مؤسسة «فن» تقدم برامج مبتكرة لتنمية قدرات الأطفال في الفنون البصرية

الشارقة (وام)

تقدم مؤسسة «فن» خلال مايو الجاري مجموعة واسعة من ورش العمل الإبداعية تستهدف الأعمار بين 6 و18 عاماً، وذلك لتمكين الفنانين الشباب وإثراء معارفهم وتطوير مهاراتهم في صناعة الأفلام والوسائط المتعددة والرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي، وتحفيزهم على مواصلة شغفهم في مختلف مجالات الفنون الإعلامية والبصرية، ما ينسجم مع تطلعات المؤسسة الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والتميز في نفوس الناشئة، والارتقاء بمكانة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، تجسيداً لرؤية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل وقادر على تشكيل ملامح المستقبل.

وأكدت هدى صفر الهرمودي، نائب مدير عام مؤسسة فن، حرص المؤسسة على توفير منصات مبتكرة قادرة على دعم الأطفال والناشئة من أجل اكتساب المعرفة واستكشاف أنواع الفن الإعلامي الجديدة، حيث تسعى عبر مبادراتها وبرامجها النوعية إلى فتح آفاق الإبداع أمام الأطفال، وتمكينهم من الحصول على تجارب ثقافية استثنائية تسهم في صقل قدراتهم وتنمية مخيلتهم وتشجعهم على التعبير عن أنفسهم بطرق وأساليب مختلفة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً لتوجيه أصحاب المواهب والكفاءات الشابة نحو مجالات صناعة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي والتصميم الإبداعي، التي تمثل منصات حيوية تمكنهم من التعبير عن رؤاهم وتُترجم أفكارهم إلى أعمال ملموسة.

وتواصل مؤسسة «فن» تنظيم برنامجها التدريبي «من النص إلى الشاشة»، الذي يستمر حتى 25 مايو الجاري، وتستهدف فيه الناشئة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً، حيث تسعى المؤسسة عبر البرنامج، الذي تتولى الإشراف عليه مريم السركال، إلى تدريب المشاركين على أساليب كتابة السيناريو وتقنيات التصوير والإخراج السينمائي وطرق مونتاج الأفلام، ويمثل ذلك تمهيداً لتمكين الناشئة من إنتاج مجموعة من الأفلام القصيرة التي تجسد رؤاهم الإبداعية، وسيتم عرضها خلال النسخة المقبلة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي ستعقد في أكتوبر المقبل.

وتقدم سحر عبدالله ورشة «العيد مع فن 1»، ويتعلم الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاماً أساليب تصميم أغلفة منتجات خاصة بالعيد، في حين تتعاون مؤسسة «فن» مع «تمكن» في تنظيم ورشة «العيد مع فن 2» التي ستعقد يومي 14 و15 مايو، كما تنظم المؤسسة ورشة «التصوير الفوتوغرافي للعائلات»، يومي 24 و25 مايو الجاري، وفيها ستقوم علا اللوز بتعريف اليافعين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 عاماً على أبرز تقنيات التصوير الفوتوغرافي وعناصر الإضاءة وتكوين الصورة، وطرق سرد القصص بصرياً باستخدام التصوير، كما ستركز فيها على أساليب التقاط البورتريه العائلي.