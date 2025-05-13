«متحف اللوفر أبوظبي».. يحتفي بالإبداع والسينما

أبوظبي (الاتحاد)

يقدّم «متحف اللوفر أبوظبي» تجربة ثقافية غنية للزوّار من مختلف الأعمار، للاستمتاع بموسم صيفي من الإبداع والاحتفاء بالسينما، عبر عروض أفلام حصرية وورش عمل فنية تفاعلية.



ومن أبرز فعاليات الموسم الجديد لـ «متحف اللوفر أبوظبي» لعام 2025، التي توفّر تجارب ممتعة: «عروض أفلام ليالي كان»، حيث يستمتع الزوار بالأجواء الساحرة التي يقدمها مهرجان «كان السينمائي» في «ليالي كان» في «متحف اللوفر أبوظبي»، وتُقام في الفترة من 14 إلى 17 مايو بالتعاون مع المعهد الفرنسي. ويقدّم هذا الحدث السينمائي الحصري، الذي يمتد لـ4 أيام، مجموعة متميزة من الأفلام تُعرض في قاعة المتحف، والتي نالت استحسان النقاد، بما في ذلك أفلام مثل: «لوميير!، مغامرة السينما تبدأ»، و«سانت أومير»، و«الشخص الأسوأ في العالم»، و«البؤساء».



ولإطلاق العنان للإبداعات، يقدّم «متحف اللوفر أبوظبي» فعالية «الرسم في المتحف»، كل أربعاء من 9 أبريل - 28 مايو، ويشارك الزوار في جلسات الرسم التوجيهية بقيادة أحد مرشدي المتحف، حيث يستكشف المشاركون أساليب رسم مختلفة، بما في ذلك رسم الأشخاص والمناظر الطبيعية، والتعرف على أبرز الأساليب الفنية، وتطوير المهارات في الرسم. بالإضافة إلى جلسات رسم أسبوعية ذات طابع خاص بعناون «جلسات استوديو الفن» التي تقام كل أحد من 13 أبريل حتى 1 يونيو، إذ يمكن للفنانين الطموحين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق بدء رحلتهم الفنية داخل قاعات المتحف برفقة أحد مرشدي المتحف في نشاط يستمر لمدة 30 دقيقة بهدف تنمية المهارات، والتوجّه إلى استوديو الفن للاستمتاع بالرسم بحرية على مسند الرسم الخاص بكل فنان، وسط أجواء مريحة وداعمة برفقة مبدعين آخرين.

وينطلق زوار المتحف في «اليوم الدولي للمتاحف» يوم 18 مايو، في رحلة تمتد ليوم كامل عبر الفن، والتاريخ، والإبداع التفاعلي في اليوم العالمي للمتاحف، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بدخول مجاني إلى قاعات العرض في «متحف اللوفر أبوظبي»، إذ يروي كل ركن قصة، وتحفز كل زيارة خيال الزوار.