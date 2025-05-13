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الترفيه

«ياس الترفيهية» مراكز معتمدة لـ«التوحد»

«ياس الترفيهية» مراكز معتمدة لـ«التوحد»
14 مايو 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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منح المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر مدن ياس الترفيهية تصنيف المراكز المعتمدة للتوحد، تجسيداً لحرص أبوظبي على توفير تجارب ترفيهية شاملة وميسرة لجميع الفئات.
ويشمل الاعتماد: «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي»، و«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، و«كلايم جزيرة ياس، أبوظبي».
ويُجسّد التصنيف الالتزام بتوفير بيئات ترفيهية أكثر ملاءمة وترحيباً للزوار من فئة التوحد أو من ذوي الحساسية الحسية، إضافةً إلى دعم احتياجات أسرهم وتمكينهم من الاستمتاع بتجربة متكاملة وآمنة.

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