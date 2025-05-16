الزي النسائي الإماراتي.. «حشمة وأناقة»

لكبيرة التونسي (طانطان)

ضمن أجواء استثنائية، وأمسية مميزة خاصة بالزي الإماراتي النسائي، أضاء تراث الإمارات وموروثها الغني «جناح الإمارات» في «موسم طانطان» 2025، المتواصل إلى 18 الشهر الجاري، والذي يقام تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، تحت عنوان «موسم طانطان: شاهد حي على عالمية ثقافة الرحل»، وتتميز الدورة الحالية باستعراض الزي الإماراتي التقليدي، الرجالي والنسائي، تحت عنوان «حشمة وأناقة».



عناصر التراث

شهدت الأمسية الخاصة بالنساء التي أقيمت في «جناح الإمارات»، تألق الزي النسائي وإظهار العادات والتقاليد الإماراتية التي تعكس كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما تعرفت الحاضرات على محتويات الجناح من صناعة العطور، والدخون، والأكلات الإماراتية الشعبية، وعناصر التراث المعنوي المدرجة على قائمة «اليونسكو».

عرض أزياء

وتخلل الحدث عرض أزياء يبرز رحلة الزي الإماراتي التقليدي النسائي الإماراتي، من الجدة إلى الحفيدة، وما طرأ عليه من تطور، مع شرح وافٍ عن أنواعه وأشكاله بما فيها لباس العروس، وما يصاحبه من حلي، مجوهرات، طقوس، وعادات وتقاليد أصيلة.

وعن تنظيم هذه الأمسية الخاصة بالنساء التي نالت إعجاب الحاضرات، اللاتي أشدن بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال وغنى المحتوى، قالت ليلى القبيسي، مسؤولة الحرف التراثية الإماراتية ومشرفة على هذه الفعالية البارزة ضمن «جناح الإمارات»: تشرفنا باستقبال نخبة من السيدات اللاتي اضطلعن على موروثنا الثقافي والتراثي، وحرصنا على إبراز أنواع متعددة من الأزياء الخاصة بالنساء ضمن حوار الثقافات، واكتشفنا تقارب الثقافتين الإماراتية والمغربية، من أزياء وحناء وحب الطيب وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.



ماضٍ وحاضر

عن مشاركتها في الأمسية، أوضحت سميحة الكعبي التي شاركت في عرض الأزياء، بأنها استعرضت لباس الجدات القديم المكون من «بوطيرة»، والمزين بتطريز «التلي» و«البرقع» و«الشيلة النيلة» الطويلة، والتي كانت تغني عن ارتداء العباءة. بينما استعرضت باقي المشاركات في العرض «ثوب الأمهات» و«الشيلة المنقدة»، والتي تطورت من دون أن تفقد روحها الأصيلة، معربة عن سعادتها بالعروض اليومية التي تمزج بين الماضي والحاضر، والتي تقدمها ضمن «جناح الإمارات» في مجلس خاص بالنساء.

إضافة نوعية

وأشادت السيدات المغربيات المدعوات في الجناح الإماراتي بـ «موسم طانطان»، المحفل الثقافي والتراثي العالمي المسجل على القائمة التمثيلية «اليونسكو»، واعتبرن «جناح الإمارات» إضافة نوعية في «موسم طانطان» بمختلف مكوناته الثقافية والتراثية، وأكدن أن الأمسية قدمت تجربة رائعة لهن عبر الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية، والعروض التي نجحت في تقريبهن من الموروث الإماراتي الحي من عادات وتقاليد وممارسات يومية، ومن خلال مجموعة واسعة من عناصر التراث الإماراتي المعنوي، وتعرفهن أيضاً على الزي الإماراتي التقليدي وطريقة الضيافة المتمثلة في استقبالهن بعبارات الترحيب والقهوة العربية والتمر والبخور.

وفي هذا السياق أكدت أمينة بوحميد، إحدى المشاركات المغربيات أن الفعالية عرفتها عن قرب بعادات وتقاليد المرأة الإماراتية، ومدى فخرها واعتزازها بموروثها الثقافي وغنى تراثها، منوهة بأن «جناح الإمارات» فتح نوافذ لاستكشاف فنون عيش المرأة الإماراتية وأسلوب حياتها.



روابط وثيقة

بدورها أشادت أمل السباعي بمحتويات الجناح الإماراتي، وأكدت على أهمية الروابط الوثيقة بين الإمارات والمغرب، مشيرة إلى أن الجناح يعكس بما يتضمنه من عناصر من التراث البحري والصناعات المتنوعة، غنى التراث الإماراتي، مشددة على أهمية البرنامج الذي يستعرض التراث الصحراوي المتشابه بين البلدين الشقيقين، حيث الاعتزاز والفخر بالموروث الأصيل، وإبراز العديد من الحرف التراثية التي تؤكد على مهارة المرأة الإماراتية، وتعكس دورها في الحفاظ هذا الموروث العريق.

مشهد حي

أشارت كنة الظاهري من الاتحاد النسائي العام، إلى أن المشاركة في «موسم طانطان» ضمن «جناح الإمارات» لم تقتصر على الأمسية النسائية التي قدمت عرض أزياء مميزاً، وإنما تتمثل في إبراز دور المرأة الإماراتية في مجتمعها، وتعريف الشعب المغربي بالعادات والتقاليد، من كرم ضيافة وأزياء وأكلات شعبية، والتي تُعدها الأمهات في مطبخ شعبي خاص بـ «الاتحاد النسائي العام»، ضمن مشهد حي أمام الجمهور مثل «اللقيمات»، «البلاليط»، و«الخنفروش».



انسجام التراث

يسلط «جناح الإمارات» الضوء على الموروث الإماراتي، ومدى انسجام التراث المشترك، والقيم والعادات والتقاليد بين البلدين الشقيقين، الإمارات والمغرب، عن طريق لوحات وصور تعريفية، إلى جانب معرض للصور يوضح مشاركة الإمارات في «موسم طانطان» منذ 8 دورات.