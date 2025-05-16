السبت 17 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شابة تصبح الأصغر في قائمة أغنياء بريطانيا دون الأربعين

نجمة البوب البريطانية دوا ليبا
16 مايو 2025 23:22

أصبحت نجمة البوب دوا ليبا، البالغة 29 عاما، أصغر من تضمهّم قائمة أغنى أغنياء بريطانيا تحت سن الأربعين، وفقا لهذا الترتيب السنوي الذي نشره موقع "ذي تايمز".
كان المركز الرابع والثلاثون في الترتيب من نصيب دوا ليبا، التي تصدّر ألبومها "راديكال أوبتيميسم" Radical Optimism ترتيب الأعمال البريطانية الأكثر مبيعا، إذ تقدّر ثروة المغنية الإنكليزية من أصل ألباني بنحو 115 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار أميركي).
كذلك ضمّت القائمة الممثل دانيال رادكليف (100 مليون جنيه إسترليني)، ولاعب كرة القدم هاري كين (100 مليون جنيه إسترليني)، ولاعب كرة المضرب آندي موراي (110 ملايين)، والمغنية أديل (170 مليونا)، والمغني هاري ستايلز (225 مليونا)، وإيد شيران (370 مليونا).
أما في الترتيب الشامل لكل الفئات العمرية مجتمعة، فاحفظت بالصدارة عائلة غوبي هندوجا التي تملك تكتلا في مجال التمويل والطاقة والتكنولوجيا، بثروة تبلغ 35,3 مليار جنيه إسترليني.
وطغى على القائمة، إلى حد كبير، رواد الأعمال والعاملون في القطاع المالي وملّاك العقارات.
ويُعدّ بول مكارتني الموسيقي الوحيد بين المصنّفين كأصحاب مليارات، إذ تُقدّر ثروته بأكثر من مليار جنيه، واحتلّ المرتبة 151، متقدما على إلتون جون (في المركز 283 بـ 475 مليون جنيه استرليني) وميك جاغر وكيث ريتشاردز (في المركز 295 بالتساوي بـ 440 مليون جنيه استرليني).
ولاحظت "صنداي تايمز" أيضا أن عدد أصحاب المليارات في المملكة المتحدة تراجَعَ من 165 في عام 2024 إلى 156 هذه السنة، وهو أكبر انخفاض في تاريخ القائمة الممتد على مدى 37 عاما.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: توحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية
مطالبات غربية لإسرائيل برفع الحصار عن غزة
المصدر: آ ف ب
دوا ليبا
الأغنياء
بريطانيا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
نابولي يخشى «اللعنة 4» أمام بارما!
الرياضة
نابولي يخشى «اللعنة 4» أمام بارما!
اليوم 13:50
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
الأخبار العالمية
انطلاق أعمال القمة العربية الـ 34 في بغداد
اليوم 13:37
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
الرياضة
تتويج شباب الأهلي بدوري الطاولة
اليوم 13:30
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
الرياضة
أحمد بن حمدان: مهرجان سباق دلما التاريخي «منارة» لاستدامة التراث
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©