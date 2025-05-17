«جوجل» تدمج Gemini في ساعات وسيارات ذكية

أعلنت شركة جوجل عن توسيع نطاق مساعدها الذكي "Gemini" ليشمل مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك الساعات الذكية، السيارات، أجهزة التلفاز، وسماعات الرأس، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز تجربة المستخدم عبر مختلف المنصات.



Gemini على الساعات الذكية (Wear OS)

سيتم دمج "Gemini" في ساعات Wear OS، مما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام مثل ضبط التذكيرات، قراءة الرسائل، والحصول على تحديثات التطبيقات باستخدام الأوامر الصوتية الطبيعية، دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.



Gemini في السيارات (Android Auto)

في السيارات المجهزة بـ Android Auto، سيوفر "Gemini" تجربة قيادة أكثر ذكاءً وتفاعلية، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع المساعد الصوتي للحصول على معلومات حول المسارات، قراءة الرسائل، وإجراء محادثات طبيعية دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.



Gemini على أجهزة التلفاز (Google TV)

سيتم دمج "Gemini" في أجهزة Google TV، مما يتيح للمستخدمين الحصول على توصيات مخصصة للمحتوى الترفيهي، والإجابة على الأسئلة التعليمية، مثل تقديم مقاطع فيديو تعليمية للأطفال حول النظام الشمسي.



Gemini على سماعات الرأس والنظارات الذكية

تخطط جوجل لدمج "Gemini" في سماعات الرأس من سوني وسامسونج، بالإضافة إلى النظارات الذكية، مما يوفر تجربة تفاعلية غامرة للمستخدمين أثناء التنقل.

تأتي هذه التوسعة في إطار استراتيجية جوجل لتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين، وتوفير تجربة أكثر تفاعلية وشمولاً عبر مختلف الأجهزة والمنصات.