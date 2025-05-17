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الذكاء الاصطناعي يحوّل الصور إلى فيديوهات عبر «تيك توك»

الذكاء الاصطناعي يحوّل الصور إلى فيديوهات عبر تيك توك
18 مايو 2025 01:39

أعلنت شركة تيك توك عن إطلاق أداة جديدة تحمل اسم "AI Alive"، وهي تقنية مبتكرة تتيح للمستخدمين تحويل الصور الثابتة إلى فيديوهات قصيرة نابضة بالحياة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه الأداة الجديدة متاحة حصريًا من خلال كاميرا القصص داخل تطبيق تيك توك، وتُعد من أبرز الميزات التفاعلية التي تسعى الشركة من خلالها إلى تطوير تجربة المستخدم وتعزيز أدوات الإبداع داخل المنصة.

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بمجرد اختيار صورة من ألبوم القصص، يظهر خيار "AI Alive" في شريط الأدوات، ومن خلاله يمكن إنشاء مقطع فيديو متحرك يضيف تأثيرات بصرية مثل حركة الغيوم أو الأمواج أو تساقط المطر، إلى جانب مؤثرات صوتية تضيف أجواء واقعية إلى المشهد. وبعد الانتهاء من الفيديو، يمكن نشره مباشرة ليظهر في تبويبي "For You" و"Following"، أو على صفحة الملف الشخصي.
وإلى جانب الجانب الإبداعي، حرصت تيك توك على تضمين عناصر واضحة للشفافية والمصداقية. فكل مقطع يتم إنتاجه بواسطة أداة AI Alive يحمل علامة تعريف خاصة توضح أنه ناتج عن الذكاء الاصطناعي، كما يتم إدراج بيانات وصفية C2PA تساعد على تتبع مصدر المحتوى حتى عند مشاركته خارج التطبيق. وتخضع هذه الفيديوهات لمراجعة شاملة من حيث النصوص والصور والمحتوى الناتج لضمان التزامها بسياسات تيك توك.
يأتي إطلاق AI Alive ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها تيك توك لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق إبداعية وآمنة، ولتمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بأساليب جديدة وسهلة، دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو أدوات تحرير احترافية. وتؤكد الشركة أن هذه الأداة ستفتح آفاقًا واسعة للمبدعين وصناع المحتوى الذين يسعون لابتكار فيديوهات مميزة انطلاقًا من مجرد صورة واحدة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تيك توك
الذكاء الاصطناعي
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