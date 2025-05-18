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الصين تطلق مسبار "تيانوين-2" لجمع عينات من الفضاء

أرشيفية
18 مايو 2025 14:46

أفاد تلفزيون الصين المركزي اليوم الأحد بأن الصين تستعد لإطلاق المسبار (تيانوين-2) إلى كويكب قريب من الأرض في أواخر مايو الجاري، في أول مهمة للبلاد لجمع عينات من الفضاء بين الكواكب.
وذكر التقرير أن المسبار نقل إلى منطقة الإطلاق في مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في 14 مايو وسيبدأ مهمته بعد اجتياز عمليات الفحص.
ستستخدم المركبة ذراعا ميكانيكية لالتقاط عينات من الغبار من سطح الكويكب (2016 إتش.أو3)، كما ستستكشف المذنب (311 بي).
ونجحت دول أخرى منها الولايات المتحدة واليابان في الهبوط على كويكبات.
وفي عام 2024، كانت الصين أول دولة تجمع عينات من الجانب البعيد للقمر بمسبارها (تشانغ آه-6).
وبحلول عام 2028، من المقرر أن تبدأ بعثة (تيانوين-3) الصينية تجربة لجمع عينات من المريخ.

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المصدر: وكالات
الفضاء
الصين
الكواكب
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