الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

متسلق يصعد إلى قمة أعلى جبل في العالم للمرة التاسعة عشرة

متسلق الجبال البريطاني كينتون كول
18 مايو 2025 18:16

نجح المتسلق البريطاني كينتون كول (51 عاما)، اليوم الأحد، في تسلق جبل "إيفرست" للمرة التاسعة عشرة، محطما رقمه القياسي كأكثر متسلق غير نيبالي لأعلى قمة في العالم.
وأعلن حساب المتسلق على "إنستقرام"، أن "كينتون وصل إلى قمة إيفرست للمرة التاسعة عشرة في الساعة 11,00 صباحا بتوقيت نيبال هذا الأحد".
وقد نجح المرشد الجبلي كينتون كول في الوصول إلى القمة الواقعة في جبال الهيمالايا لأول مرة في عام 2004، وهو إنجاز ظل يكرره تقريبا كل عام مع متسلقين آخرين.
كان المتسلق البريطاني، الذي تعرض لحادث تسلق خطير في عام 1996، يعتقد أنه لن يتمكن من المشي مجددا بدون مساعدة بسبب كسر في كعبه.
يأمل متسلق الجبال النيبالي كامي ريتا شيربا (55 عاما) أن يستغل موسم الربيع هذا للوصول بنجاح إلى قمة إيفرست للمرة الحادية والثلاثين، وهو رقم قياسي مطلق.
منحت السلطات النيبالية 458 تصريحا لتسلق الجبال هذا الموسم، ما من شأنه أن يرفع عدد المتسلقين نحو القمة إلى نحو 900، بما يشمل المتسلقين النيباليين الذين يرافقونهم من المعسكر الأساسي.
وقد وصل أكثر من 50 متسلقا إلى القمة منذ بداية هذا الموسم في التاسع من مايو، فيما توفي اثنان خلال التسلق.

أخبار ذات صلة
المعمري أول عربي يتسلق ثالث أعلى قمة في العالم
المصدر: آ ف ب
قمة إيفرست
جبال الهيمالايا
متسلق
تسلق الجبال
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
علوم الدار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
اليوم 13:43
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
الرياضة
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
اليوم 13:42
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©