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دورية «المستقبل» صناعة إماراتية

دورية «المستقبل» صناعة إماراتية
20 مايو 2025 01:37

أبوظبي (وام)

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يعرض في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، النموذج التقني لمركبة الدوريات الأمنية «ماغنوس»، التي طورتها شركة «إنيرون»، المنصة المتخصّصة في حلول التنقل والتابعة لـ«كينتسوجي القابضة»، وذلك في خطوة مهمة نحو تطوير مركبات دورية وطنية متقدمة تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في الإمارات.
 وتدمج «ماغنوس» بين التنقل والذكاء الاصطناعي والجاهزية التشغيلية، وتم تصميمها لتلائم سيناريوهات واقعية، وتطويرها بأيادٍ هندسية داخل دولة الإمارات، وتجسِّد جيلاً جديداً من مركبات الدوريات الذكية المصمّمة للعمليات الأمنية المتقدمة، وتتميز بعدد من الخصائص التقنية المتطورة، تشمل نظام دفع هجين - كهربائي، يتيح تقليل الانبعاثات وتشغيل المركبة بصمت للمراقبة الميدانية، إضافة إلى إمكانات إطلاق طائرات مسيَّرة لدعم العمليات الجوية.

اصنع في الإمارات
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