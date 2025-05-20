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الترفيه

عمرو يوسف: «أحمد وملك» منفصل عن «السلم والثعبان»

عمرو يوسف: «أحمد وملك» منفصل عن «السلم والثعبان»
21 مايو 2025 01:22

محمد قناوي (القاهرة) 

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يشارك عمرو يوسف في بطولة الجزء الثاني من الفيلم الشهير «السلم والثعبان»، ويحمل عنوان «أحمد وملك»، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.
وأوضح يوسف أنه يؤدي دور «أحمد»، أحد أشهر مهندسي الديكور في مصر، ويعيش قصة حب مع «ملك»، التي تؤدي دورها أسماء جلال، لافتاً إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي اجتماعي، حول العلاقات العاطفية والصراعات النفسية.
وأكد يوسف أن قصة فيلم «أحمد وملك» ليست استكمالاً لقصة «حازم» و«ياسمين»، التي قدمها هاني سلامة وحلا شيحة في «السلم والثعبان»، الذي عرض عام 2001، بل قصة منفصلة وجديدة.
من ناحية أخرى، انتهى يوسف من تصوير فيلم «درويش»، من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ومن المقرر طرحه في دور العرض 16 يوليو المقبل.
وأوضح يوسف، أن أحداث الفيلم تدور في إطار من المغامرة، في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حول محتال يتمتع بشخصية ساحرة، يواجه تحديات ومخاطر عديدة، ويتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، لتتغير مجريات حياته كلياً، موضحاً  أنه بعد النجاح الذي حققه فيلم «شقو» الذي جمع بين «الأكشن» و«الكوميديا»، قد تعاقد مؤخراً على بطولة الجزء الثاني من العمل، ويحمل عنوان «شبنش مراكش»، ويشاركه البطولة محمد ممدوح، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

عمرو يوسف
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