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«التاكسي الطائر» في أبوظبي قريباً

«التاكسي الطائر» في أبوظبي قريباً
21 مايو 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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«ميدنايت»، أول طائرة كهربائية بالكامل تقلع وتهبط عمودياً، ضمن مشروع «التاكسي الطائر» الذي سيبدأ عملياته التجريبية في إمارة أبوظبي قبل نهاية العام الجاري، ويمثل مستقبل النقل الحضري، ويعزز من مكانة العاصمة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في صناعة الطيران.
وتستوعب الطائرة التي جذبت اهتمام زوار الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025»، المنعقدة حالياً في أبوظبي، أربعة ركاب بالإضافة إلى طيار، وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي مثل المروحية، وتُعد نموذجاً فريداً من نوعه، ضمن الجيل الجديد من وسائل النقل الجوي الحضري المستدام. وحول إمكانية تصنيع الطائرة في الإمارات، قال طالب الهنائي، مدير عام شركة «آرتشر للطيران» في الدولة: لدينا بالفعل اتفاقية إطار تعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار تشمل تطوير مركز أبحاث، ودراسة إمكانية تصنيع الطائرات في الإمارات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة قريباً. 
وأكد، أن التشغيل التجريبي سيبدأ من المناطق غير المأهولة، ومن ثم سيتوسع ليشمل مناطق مأهولة بالسكان، تمهيداً لإطلاق التشغيل التجاري الكامل. وقال: «لم نحدد بعد تاريخاً رسمياً للتشغيل التجاري، ولكننا سنعلنه في الوقت المناسب، ونعمل على كافة الجوانب التقنية والتشغيلية اللازمة لذلك».

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التاكسي الطائر
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