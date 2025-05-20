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«المنتج الإماراتي» تميّز وابتكار وشراكات عالمية

«المنتج الإماراتي» تميّز وابتكار وشراكات عالمية
21 مايو 2025 01:22

«اصنع في الإمارات»، يفتح للمنتج المحلي آفاقاً وأسواقاً جديدة في ساحة التجارة العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للتميّز والابتكار الصناعي، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي، والحوافز التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لبناء شراكات تعاون استراتيجي لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وتتواصل مسيرة النمو الصناعي للدولة استناداً إلى ركائز أساسية، أبرزها التحوّل الصناعي والابتكار، وتنامي الاستثمارات، ومواصلة توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات الاقتصادات الواعدة.

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