أعلنت شركة Unitree Robotics الصينية عن تنظيم أول مباراة ملاكمة بين روبوتات بشرية الشكل في العالم، والتي ستُقام في مدينة هانغتشو، الصين، يوم الأحد 25 مايو 2025. هذا الحدث، الذي يُعد جزءًا من مسابقة مهارات الروبوتات العالمية التي تنظمها مجموعة China Media Group (CMG)، سيشهد مواجهة بين روبوتين من طراز G1 للفوز بلقب "ملك القبضة الحديدية" .

الروبوتات المشاركة تم تطويرها لتتمتع بقدرات قتالية متقدمة، بما في ذلك تنفيذ اللكمات المستقيمة، واللكمات الجانبية، والركلات الدورانية، والقدرة على النهوض بعد السقوط. تُدار هذه الروبوتات بثلاثة أوضاع تحكم مختلفة، أحدها يعتمد على التحكم اليدوي المباشر، بينما سيتم الكشف عن الوضعين الآخرين خلال الحدث .

سيتم بث المباراة مباشرة عبر الإنترنت، مما يتيح للجمهور العالمي متابعة هذا الحدث الفريد. يُتوقع أن يفتح هذا النوع من المنافسات آفاقًا جديدة في مجالات الرياضة والتكنولوجيا، ويُمهد الطريق لتطبيقات مستقبلية في التدريب العسكري والواقع الافتراضي .

روبوتات تستعد لأول نزال ملاكمة في العالم