الخميس 22 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

جوجل تضيف إعلانات إلى ميزة البحث الذكي

جوجل تضيف إعلانات إلى ميزة البحث الذكي
21 مايو 2025 22:43

 أعلنت شركة جوجل عن خطط لإضافة الإعلانات إلى ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المنافسة من خدمات مثل "تشات جي بي تي".
وجاء الإعلان على لسان فيديا سرينيفاسان، نائبة رئيس جوجل لشؤون الإعلان والتجارة، خلال الحدث التسويقي السنوي للشركة الذي عُقد الأربعاء، حيث قالت:"اليوم، نوسّع نطاق الإعلانات في ميزة +AI Overviews+ لتشمل الحواسيب المكتبية، كما نُدخل الإعلانات إلى وضعية الذكاء الاصطناعي +AI Mode+، بهدف توفير فرص جديدة لزبائننا".
وكانت جوجل قد طرحت منذ نحو عام ميزة "AI Overviews"، التي تُظهر إجابات مكتوبة عن استفسارات المستخدمين في مربع ظاهر أعلى نتائج البحث التقليدية، قبل روابط المواقع الإلكترونية.
وفي خطوة مستقبلية، كشفت الشركة أنها ستطلق وضعًا جديدًا لمحرك البحث مزودًا بقدرات ذكاء اصطناعي محسّنة، تحت اسم "AI Mode". وسيتوفر هذا الوضع أولًا في الولايات المتحدة، ويوفّر تقارير وبيانات مرئية مثل الرسوم البيانية عند الطلب، بلغة مبسطة وسياقية.
كما تتيح الأداة استجابات مخصصة تعتمد على ملف المستخدم، وسجل نشاطه على الإنترنت، في حال منح الإذن بالوصول إلى سجل البحث أو البريد الإلكتروني.
وأكدت سرينيفاسان أن ميزة "AI Overviews" تحقق "رضى أكبر لدى المستخدمين" وتدفعهم إلى مواصلة التفاعل، ما يُترجم إلى فرص إعلانية أوسع. وأشارت إلى أن الوضع الجديد سيقدم إجابات طويلة ومفصلة تتضمن "إعلانات مفيدة" تتعلق مباشرة بالاستفسار المطروح.
وأضافت:"هدفنا هو تقديم إعلانات لا تقاطع المستخدمين، بل تساعدهم في اكتشاف المنتجات أو الخدمات التي تهمّهم".
 

أخبار ذات صلة
أسراب طائرات مسيّرة ذكية تنطلق من أبوظبي نحو تطبيقات تجارية عالمية
نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على خبراء الأرصاد في توقعات الطقس
المصدر: آ ف ب
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
علوم الدار
الشيخة فاطمة تعزي السيدة الجليلة حرم سلطان عمان في وفاة والدتها
اليوم 21:36
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
الرياضة
كويج بطل «المرحلة الـ12» من «جيرو دي إيطاليا»
اليوم 21:35
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اقتصاد
«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
اليوم 21:28
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اقتصاد
تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات
اليوم 21:27
.
اقتصاد
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©