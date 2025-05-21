جوجل تضيف إعلانات إلى ميزة البحث الذكي

أعلنت شركة جوجل عن خطط لإضافة الإعلانات إلى ميزات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد المنافسة من خدمات مثل "تشات جي بي تي".

وجاء الإعلان على لسان فيديا سرينيفاسان، نائبة رئيس جوجل لشؤون الإعلان والتجارة، خلال الحدث التسويقي السنوي للشركة الذي عُقد الأربعاء، حيث قالت:"اليوم، نوسّع نطاق الإعلانات في ميزة +AI Overviews+ لتشمل الحواسيب المكتبية، كما نُدخل الإعلانات إلى وضعية الذكاء الاصطناعي +AI Mode+، بهدف توفير فرص جديدة لزبائننا".

وكانت جوجل قد طرحت منذ نحو عام ميزة "AI Overviews"، التي تُظهر إجابات مكتوبة عن استفسارات المستخدمين في مربع ظاهر أعلى نتائج البحث التقليدية، قبل روابط المواقع الإلكترونية.

وفي خطوة مستقبلية، كشفت الشركة أنها ستطلق وضعًا جديدًا لمحرك البحث مزودًا بقدرات ذكاء اصطناعي محسّنة، تحت اسم "AI Mode". وسيتوفر هذا الوضع أولًا في الولايات المتحدة، ويوفّر تقارير وبيانات مرئية مثل الرسوم البيانية عند الطلب، بلغة مبسطة وسياقية.

كما تتيح الأداة استجابات مخصصة تعتمد على ملف المستخدم، وسجل نشاطه على الإنترنت، في حال منح الإذن بالوصول إلى سجل البحث أو البريد الإلكتروني.

وأكدت سرينيفاسان أن ميزة "AI Overviews" تحقق "رضى أكبر لدى المستخدمين" وتدفعهم إلى مواصلة التفاعل، ما يُترجم إلى فرص إعلانية أوسع. وأشارت إلى أن الوضع الجديد سيقدم إجابات طويلة ومفصلة تتضمن "إعلانات مفيدة" تتعلق مباشرة بالاستفسار المطروح.

وأضافت:"هدفنا هو تقديم إعلانات لا تقاطع المستخدمين، بل تساعدهم في اكتشاف المنتجات أو الخدمات التي تهمّهم".





