درجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها في العراق

سجلت درجات الحرارة أعلى معدلاتها في العراق هذا العام إذ بلغت 49 درجة مئوية في محافظتين جنوبيتين، وفق هيئة الأنواء الجوية العراقية، وذلك بعد أيام على وفاة طالبين في إحدى الكليات العسكرية نتيجة تعرضهم لأشعة الشمس.

وبقيت درجات الحرارة العالمية مرتفعة هذا العام أيضا في إطار موجة حرّ غير مسبوقة تضرب الكوكب منذ سنتين تقريبا، وتثير تساؤلات لدى الأوساط العلمية بشأن تسارع وتيرة الاحترار العالمي.

في العراق، تتجاوز درجات الحرارة الـ50 خلال الصيف، وخصوصا في شهري يوليو وأغسطس، وتبلغ أحيانا هذه المستويات في أشهر سابقة.

وقبل أسابيع من حلول فصل الصيف، سجلت محافظتا البصرة وميسان الجنوبيتان 49 درجة مئوية مقابل 48 درجة في محافظة ذي قار المجاورة، وفقا لهيئة الأنواء الجوية.

وقال عامر الجابري المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن 49 درجة مئوية "تعد أعلى درجات حرارة سجلت حتى الآن في العراق هذا العام"، مشيرا إلى أن الحرارة كانت جيدة نسبيا في مايو العام الماضي.

يُعد العراق من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة. ويساهم انخفاض معدلات الأمطار وموجات الجفاف والعواصف الترابية في مفاقمة معدلات الحر في البلاد.

وأوضح الجابري أنه "بصورة عامة، فإن كمية الأمطار المتساقطة على مستوى السنوات السابقة كانت قليلة نوعا ما".

وشهد العراق عواصف رملية وغبارية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أدى أشدّها إلى دخول أكثر من 3700 مصاب بالاختناق إلى المستشفيات في 14 أبريل في وسط وجنوب البلاد.

وبلغت درجة الحرارة، الثلاثاء، في العاصمة بغداد 44 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 46 درجة الجمعة.

وأوضح الجابري "نعتبر شهر مايو شهر حالة عدم استقرار الطقس"، مضيفا "ليس غريبا أن يشهد ارتفاعا لدرجات الحرارة إلى هذا المستوى".

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالتراجع يوم السبت.

والأربعاء، وجّه رئيس الحكومة محمّد شياع السوداني بالتحقيق في حادثة "وفاة طالبين من طلّاب الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار، وتعرّض طلبة آخرين لأعراض مرضية.

كانت وزارة الدفاع أعلنت أن يوم الأحد "ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب" على تسعة طلاب "نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس مما تسبب بإصابتهم بالجفاف ووعكة صحية نقلوا على إثرها" إلى المستشفى.