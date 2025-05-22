الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صور.. ينجو بأعجوبة رغم جنوح سفينة حاويات في حديقة منزله

صور.. ينجو بأعجوبة رغم جنوح سفينة حاويات في حديقة منزله
22 مايو 2025 20:02

نجا رجل نرويجي بأعجوبة من حادث جنوح سفينة حاويات، طولها 135 مترا، فجر اليوم الخميس، بالقرب من منزله، لكن هذه الحادثة رغم ضخامتها لم تقلق راحته، إذ إنه لم يصح من النوم إلا بعد أن أيقظه أحد الجيران القلقين.

في ساعات الصباح الأولى، ولأسباب لا تزال غامضة، انتهى المطاف بالسفينة العملاقة في حديقة النرويجي يوهان هيلبرغ على بعد أمتار قليلة من منزله في مضيق بالقرب من "تروندهايم" (وسط).
ولكن ذلك لم يكن كافيا لإيقاظ هيلبرغ، الذي لم يصحُ من النوم إلا على صوت قرع الجرس والاتصالات المتكررة من جاره المذعور.

أخبار ذات صلة
اصطدام سفينة بجسر بروكلين في نيويورك
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج بذكرى اليوم الوطني

وقال يوهان هيلبرغ لقناة "تي في 2" النرويجية "رن جرس الباب في وقت من اليوم لا أحب فيه فتح الباب".
وقال جاره يوستين يورغنسن إنه استيقظ قرابة الساعة الخامسة صباحا على صوت قارب يتجه "بأقصى سرعة نحو الأرض"، وهرع إلى منزل هيلبرغ.
وأوضح يورغنسن للقناة التلفزيونية "كنتُ متأكدا أنه خرج من المنزل، لكن لا، لم تكن هناك أي علامة حياة. ضربتُ جرس الباب مرات عدة دون جدوى... وفي النهاية، تمكنت من التواصل معه عبر الهاتف".

بعد ساعات قليلة، ظلت سفينة الحاويات راسية بالقرب من المنزل الخشبي، في انتظار إعادة تعويمها.
وقال يوهان هيلبرغ مازحا "بات لديّ جار جديد مزعج للغاية، لكنه سيختفي قريبا".
ولم يصب أي من أفراد الطاقم، البالغ عددهم 16 شخصا، بأذى في هذه الحادثة التي فتحت الشرطة النرويجية تحقيقا لكشف ملابساتها.

المصدر: آ ف ب
سفينة
جنوح
سفينة شحن
النرويج
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©