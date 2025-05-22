بعد عام من الزواج.. يكتشف أنه "امرأة"

تحولت قصة زواج تبدو عادية وبحث عن إنجاب إلى حالة طبية استثنائية عندما شُخِّصَت إصابة تشين، الشاب الصيني الذي يبدو بصحة جيدة من مقاطعة آنهوي في شرق الصين، بمتلازمة الذكورة 46 XX بعد تلقيه علاجًا للخصوبة.

و"متلازمة ذكر إكس إكس" هي حالة خلقية نادرة يجمع فيها الشخص بين النمط الجيني الأنثوي والخصائص الذكورية الظاهرية.

ونقل موقع "غلوبال تايمز" الصيني أنه "على الرغم من مظهره الذكوري، وُجِد أن تركيب تشين الكروموسومي هو 46 XX، وهو مزيج وراثي يرتبط عادةً بالإناث".

ووفقًا للخبراء الطبيين، غالبًا ما تمر هذه الحالة الوراثية النادرة، التي تصيب واحدًا من كل 20,000 شخص تقريبًا، دون أن تُلاحَظ حتى تظهر مشاكل في الخصوبة.

وأضاف الموقع "وضع الأطباء خطط علاج شاملة تضم العلاج بالهرمونات البديلة، واحتمال اللجوء إلى الجراحة، وطرق الإنجاب المساعِدة للزوجين اللذين يسعيان إلى الإنجاب".

وأكد الخبراء على أهمية التشخيص المبكر لمساعدة الأزواج على مواجهة تحديات الخصوبة والتخطيط للمستقبل.