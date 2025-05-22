الإمارات تعرض تراثها الحرفي في «أسبوع موسكو»

دبي (وام)

تشارك دولة الإمارات بجناح وطني للمرة الأولى في النسخة السادسة من «أسبوع موسكو للتصميم الداخلي»، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 25 مايو الجاري في القاعة المركزية للمعارض «مانيج»، بمشاركة أكثر من 1100 شركة روسية ودولية متخصصة في تصميم وتصنيع الأثاث والديكور.

يضم الجناح الإماراتي، الذي يُقام بدعم من «مجلس إرثي للحرف المعاصرة»، معرضاً يبرز إعادة تفسير حديثة لتراث الحرف اليدوية الإماراتي، من خلال تصاميم معاصرة تشمل منتجات يدوية نفذتها حرفيات إماراتيات، إلى جانب مصابيح وأوانٍ من الطين والزجاج الموراني، وكراسٍ فولاذية مطلية، وسلال فواكه من الجلد النباتي المعالج.

تشارك ريم بن كرم، رئيسة مجلس «إرثي» والخبيرة في ريادة الأعمال الثقافية، متحدثة رئيسة في جلسة بعنوان «الاستثمار في التراث من جديد»، حيث تسلط الضوء على دور المجلس في تمكين النساء من اكتساب مهارات تقنية، ودخول الأسواق العالمية، وبناء مشاريع مستدامة تعتمد على الحرف التقليدية.

وأكدت ريم بن كرم أن المجلس أسهم في تحويل الحرف اليدوية إلى مشاريع تجارية ناجحة نالت اعترافاً دولياً في فعاليات مرموقة مثل «ديزاين ميامي» و«مهرجان لندن للتصميم» و«أسبوع ميلانو للتصميم»، مشيرة إلى أن هذه المشاركات عززت من مكانة الحرف الإماراتية على الساحة العالمية.

تشهد الدورة الحالية من المعرض مشاركة 45 شركة ومصمماً من 15 دولة، من بينها الإمارات والصين اللتان تحضران بجناحين وطنيين يبرزان منتجات داخلية مستوحاة من الطبيعة، وهو الموضوع الرئيس لهذا العام.

كما يتضمن الحدث جلسة دولية خاصة بالتعاون مع مركز موسكو للتصدير، بمشاركة 50 شركة روسية و10 مستوردين من السعودية ومصر والمغرب، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وإبرام عقود تصدير وتنفيذ مشاريع مشتركة.

يُعد «أسبوع موسكو للتصميم الداخلي» أبرز فعالية متخصصة في قطاع التصميم في روسيا منذ انطلاقه عام 2022، ويهدف إلى دعم مصنّعي الأثاث والديكور والحلول الداخلية والخارجية، وترسيخ مكانته كمرجع صناعي في المنطقة.