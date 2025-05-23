ناهد السباعي تواجه «بنات الباشا»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت ناهد السباعي من تصوير دورها في فيلم «بنات الباشا»، وتواصل من خلاله حضورها السينمائي، بعدما شاركت العام الماضي في فيلمَي “19 ب” و”اتنين للإيجار”.

وأشارت السباعي إلى أن دورها في الفيلم يختلف عن دوريها في فيلمي «19 ب» الذي تناول قصة حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة تمثل عالمه الخاص، ويكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، و«اتنين للإيجار» الذي تناول في إطار كوميدي قصة البحث عن فرصة عمل، وتواصل من خلاله حضورها السينمائي، بعدما شاركت من قبل في أفلام عدة، بينها: «ماكو»، «اللعبة الأميركاني»، «إكس لارج»، «بعد الموقعة» و«يوم للستات».

وعن مسلسل «فوبيا» الذي تشارك في بطولته، قالت ناهد السباعي إنها تستأنف تصويره قريباً، بعدما خرج من سباق رمضان الماضي، وتجسد فيه شخصية فتاة بدوية، ويشاركها بطولته سوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا يوسف وإسلام جمال وأمير صلاح الدين، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وكشفت أنها ستصور قريباً دورها في مسلسل «بيت القبطية» الذي تعاقدت عليه منذ فترة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مأخوذ عن رواية «بيت القبطية» التي صدرت عام 2019 للكاتب أشرف العشماوي، وتدور أحداثه حول محقق قضائي يحاول تتبع جرائم تحدث في قرية صغيرة بشمال الصعيد.

وكانت ناهد السباعي شاركت في رمضان الماضي كضيفة شرف في مسلسل «أشغال شقة جداً» مع هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين ومصطفى غريب، إخراج خالد دياب، وتناول حياة زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، ويستعينان بمربية أطفال، ويدخلان في العديد من الأزمات.