مي كساب.. صحفية وخبيرة تجميل

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تشارك مي كساب في بطولة فيلم “مؤلف ومخرج وحرامي”، وتقدم فيه شخصية خبيرة تجميل شعبية تجمع بين العفوية والطموح، وهي زوجة البطل الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فتحي، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية التي تكشف عن المصاعب التي تواجه المبدعين، لا سيما المؤلفين والمخرجين الشباب، في محاولاتهم لشق طريقهم داخل عالم السينما المحاط بتحديات الإنتاج والتسويق وضعف الفرص.

ويسلط الفيلم الضوء على كاتب سينمائي شاب يحلم بخروج أول أفلامه إلى النور، ويقترح على بطلة القصة أداء دور البطولة، ما يفتح أمامهما سلسلة من المفارقات الكوميدية والمواقف الساخرة التي تعكس صدام الطموح مع الواقع، وهو من تأليف ميشيل منير، إخراج أسامة عمر، ويشارك في البطولة محمود حافظ ونيللي محمود.

وتواصل مي كساب تصوير مشاهدها في فيلم «آخر رجل في العالم»، وتقدم فيه شخصية «سندس»، وهي صحفية شابة تهتم بمجال الموضة، وتعيش وسط صراعات داخلية بين شغفها بالصحافة ورغبتها في التعبير عن صوتها الحقيقي في مواجهة الفساد والضغوط المهنية.

ويقدم الفيلم معالجة درامية لعالم الصحافة، وما يتعرض له الصحفيون من تشكيك وضغوط وتحديات يومية، مع التركيز على البعد الإنساني للشخصيات، إخراج أسامة عرابي، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد وانتصار.