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الترفيه

هشام ماجد.. «طالب ثانوي»

هشام ماجد.. «طالب ثانوي»
25 مايو 2025 01:04

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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يخوض هشام ماجد بطولة فيلم «برشامة» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول ظاهرة الغش في المدارس، ويشاركه البطولة ريهام عبدالغفور، طه دسوقي ومصطفى غريب، وهو تأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويشارك في الكتابة أحمد الزغبي.
يجسد هشام شخصية طالب في المرحلة الثانوية، بينما تؤدي ريهام عبدالغفور دور معلمة، ويُسلط العمل الضوء على امتداد سلوك الغش إلى جوانب مختلفة من الحياة اليومية، من خلال مواقف ساخرة ذات طابع كوميدي، ومن المقرر طرحه في السينما خلال العام الجاري.
من ناحية أخرى، يواصل هشام تصوير مشاهده في فيلم «البحث عن فضيحة»، من إخراج رامي إمام، ويجسد فيه شخصية «مجدي»، الشاب القادم من صعيد مصر، ويجد نفسه وجهاً لوجه أمام تعقيدات الحياة الحضرية بكل تناقضاتها، حيث تنقله الظروف من بساطة الريف إلى تعقيدات المدينة، ويبدأ بمساعدة صديقٍ أكثر خبرة، رحلة استكشاف لعالم العلاقات الاجتماعية، في سياق كوميدي لا يخلو من الطرافة والمفارقة.
وأوضح هشام أن «البحث عن فضيحة» لا يُعد إعادة إنتاج للفيلم الذي صدر عام 1973، من بطولة عادل إمام وسمير صبري وميرفت أمين، بل يمثل معالجة مستقلة تحتفظ بالإطار الدرامي العام دون استنساخ للشخصيات أو استدعاء للأحداث القديمة. وأكد أن الهدف من العمل هو تقديم رؤية مختلفة تُعيد طرح الفكرة بما يتناسب مع تحولات الزمن وتغير الذائقة الفنية، مشدداً على أن الفيلم الجديد ليس جزءاً ثانياً ولا نسخة مكررة، بل قراءة جديدة لثيمة قديمة بلغة سينمائية معاصرة.

السينما
السينما المصرية
الكوميديا
ريهام عبدالغفور
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