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الترفيه

تارا عماد بـ 6 وجوه سينمائية

تارا عماد بـ 6 وجوه سينمائية
25 مايو 2025 01:04

القاهرة (الاتحاد)

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تعيش تارا عماد حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تشارك في بطولة 4 أفلام سينمائية جديدة من المقرر عرضها هذا العام، كما شاركت في بطولة فيلمين آخرين تم عرضهما مؤخراً في صالات السينما، هما «لأول مرة» و«سيكو سيكو».
وتستعد تارا لطرح فيلم «الجواهرجي» المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى، وتجسد فيه شخصية فتاة مرحة لا تهتم بمن حولها، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول تاجر جواهر يقع في مواقف محيرة بسبب مشاكل زوجته، ويشارك في بطولته محمد هنيدي ومنى زكي، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.
وتشارك تارا في الفيلم الجديد «درويش» المقرر عرضه في يوليو المقبل، وتجسد فيه شخصية فتاة من العائلة الملكية في حقبة الأربعينات من القرن الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول حول محتال ذكي يعيش حياة مليئة بالتناقضات، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في البطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني.
كما تنتظر تارا طرح فيلم «يحيى»، الذي تجسد فيه شخصية اختصاصية نفسية تجمعها علاقة عاطفية مع أحمد حاتم، بطل العمل، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.
وتواصل تارا تصوير مشاهدها المتبقية من الفيلم التشويقي «Seven Dogs» الذي يضم نخبة من النجوم، منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal.
أما بالنسبة لأعمالها الدرامية التلفزيونية، قد أعربت تارا عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها حول دورها في الجزء الثاني من مسلسل «جودر»، الذي عُرض على «قناة أبوظبي» في رمضان الماضي، وجسدت فيه شخصية «جوهرة»، الفتاة الانتهازية التي تفكر دائماً في كيفية الوصول إلى أهدافها، ولكنها تحت هذا القناع تظهر جوانب حساسة ورقيقة، ما جعل الدور يلقى إعجاب الجمهور.

السينما المصرية
عيد الأضحى
السينما
تارا عماد
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