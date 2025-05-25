الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد

(أرشيفية)
25 مايو 2025 12:33

تمكن آثاريون مصريون من العثور على مبنى من الطوب اللبن يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين السادس والسابع الميلادي، والمبني المكتشف طليت جدرانه بطبقة من الملاط الأبيض، ويتكون من مستويين عثر بداخلهما على عدد من الجداريات الفنية التي وصفت بالمهمة.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إن الاكتشاف الجديد جرى في منطقة منقباد شمالي مدينة أسيوط في صعيد مصر، وتم التوصل إليه خلال الحفائر التي تقوم بها بعثة من المجلس الأعلى للآثار المصرية. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن من بين الأعمال الفنية المكتشفة بقايا جدارية ذات رمزية مهمة في الفن القبطي، إلى جانب جدارية أخرى عليها بقايا رسم لوجه رجل يحمل طفلاً صغيراً. وقال مدير عام منطقة آثار شرق أسيوط، ألاثاري محمود محمد إن البعثة مستمرة في أعمال الحفائر ودراسات الجداريات التي تم الكشف عنها لمعرفة المزيد عن أسرار هذا المبني وأهميته. ولفت إلى أن منطقة آثار منقباد تقع بقرية منقباد التابعة لمركز ومحافظة أسيوط شمال غرب مدينة أسيوط وهي تبعد عنها حوالى 12 كم وتقع في الجنوب الغربي من الطربق السريع، وتبعد عن مطار أسيوط الدولي بحوالي 22كم. وتم الكشف عن المنطقة عام 1965 وبدأ العمل الفعلي فيها عام 1976 على فترات غير متصلة حيث توالت مواسم الحفائر حتى عام 2010، ثم حفائر مصرية بموسم 2024.

أخبار ذات صلة
مصر تشدد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
«الأبيض» في المجموعة الثالثة بكأس العرب
المصدر: وكالات
اكتشاف أثري
مصر
آخر الأخبار
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
الرياضة
محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان سباق دلما التاريخي
اليوم 11:46
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
الرياضة
روجليتش مهدد بالانسحاب من سباق إيطاليا للدراجات
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©