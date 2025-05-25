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مي عمر.. قائدة «الغربان»

مي عمر.. قائدة «الغربان»
26 مايو 2025 01:32

محمد قناوي (القاهرة) 

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تنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد «الغربان»، الذي من المقرر أن يُعرض خلال الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام، وتشارك في بطولته مع عمرو سعد، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.
تدور أحداث الفيلم عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية. وعن مشاركتها في العمل، قالت عمر: «يُعتبر (الغربان) من أهم الأفلام التاريخية في السينما العربية، وتم تنفيذه بمضمون مختلف، وإنتاج ضخم، وصورة مختلفة من نوعية الأعمال التاريخية التي تجمع بين الأكشن والتشويق». لافتة إلى أن الفيلم يشارك فيه نخبة من النجوم العالميين من ألمانيا وروسيا وإنجلترا، وهو ناطق باللغة العربية والإنجليزية والألمانية، ومترجم إلى 12 لغة.
وكشفت مي أنها تؤدي في الفيلم  شخصية «أهارا»، قائدة جيوش «الغربان»، وتجمعها عداوة مع «إمام بلزاك» الذي يجسده عمرو يوسف، قبل أن تتطور علاقتهما، وتنشأ بينهما قصة حب.

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مي عمر
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