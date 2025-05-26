«جزيرة ياس».. موسم صيف استثنائي في 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «جزيرة ياس أبوظبي» تعاونها الثالث مع فرقة ميامي الشهيرة من خلال إعادة تقديم أغنية «بستانس» بأسلوب عصري ينبض بأجواء الصيف، لتدعو العائلات إلى الاستمتاع بعطلة لا تُنسى في واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة.

وبفضل موقعها القريب من دول الخليج، تُعد جزيرة ياس خياراً مثالياً يجمع بين الإقامة الفاخرة والتجارب المتنوعة، بما في ذلك مدن ترفيهية مغلقة حصدت جوائز عالمية هي «عالم فيراري»، «سي وورلد»، «عالم وارنر براذرز» و«ياس ووتروورلد»، المدينة المائية التي تُقدم تجارب مثالية، ما يجعلها الوجهة الأمثل لقضاء موسم صيفي في 2025 مليء بالمرح والترفيه.

وتتكامل هذه التجارب في «جزيرة ياس» مع مجموعة واسعة من الفنادق القريبة التي توفّر خيارات إقامة متنوعة، إلى جانب عروض حصرية تشمل الإقامة وتذاكر الدخول إلى المدن الترفيهية، كما يمكن للعائلات الاستفادة من عرض «الدخول المجاني للأطفال» الخاص بموسم الصيف، والاستمتاع بكل ما تقدمه من معالم وتجارب ترفيهية متميزة.

ويأتي التعاون الثالث بين «جزيرة ياس» وفرقة ميامي، بعد النجاح اللافت لأغنيتي «الحمدالله وشفناكم» عام 2023، و«عاشوا» 2024، لتعود الفرقة مجدداً لتقديم أغنيتهم الشهيرة «بستانس» بحلّة جديدة، وبكلمات تجسّد روح «جزيرة ياس» النابضة بالحيوية بكل ما تحمله من طاقة وتجارب صيفية متجددة.

وبهذه المناسبة، قال ليام فيندلاي، الرئيس التنفيذي لدى «ميرال»: أصبح تعاوننا مع ميامي تقليداً صيفياً ينتظره الجمهور في المنطقة عاماً بعد عام، ومن خلال أغنية «بستانس»، أردنا الاحتفاء بجوهر هذا الموسم، حيث تكمن روعة الصيف في اللحظات الجميلة التي تجمعنا بمن نحب، وفي التحرر من وتيرة الحياة اليومية للاستمتاع بتجارب مفعمة بالفرح والحيوية.

وأضاف: تتميز موسيقى فرقة ميامي بطابعها الأصيل الذي يتجاوز حدود الزمن، وتتناغم بانسجام تام مع طاقة «جزيرة ياس» النابضة، ما يتيح لنا تقديم تجربة صيفية متجدّدة كل عام، والتفاعل مع ضيوفنا من مختلف أنحاء الخليج بطريقة تعبّر عن مشاعرهم وتواكب تطلعاتهم، فهذه الحملة لا تقتصر على إعادة إحياء أغنية محبوبة، بل تمثل دعوة للاستمتاع باللحظة وعيش صيف لا يُنسى بكل تفاصيله.