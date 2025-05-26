انتصار.. في 4 أفلام دفعة واحدة

محمد قناوي (القاهرة)

بعدما حققت نجاحاً لافتاً في تجسيد شخصيات متنوعة في 4 مسلسلات تم عرضها في الموسم الرمضاني الماضي، تستعد انتصار للمشاركة في 4 أفلام دفعة واحدة، تعرض في صالات السينما خلال الفترة المقبلة.

وكشفت انتصار عن انضمامها لأبطال فيلم «صقر وكناريا» الذي يشارك فيه كل من محمد إمام وشيكو، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.

وأشارت إلى أنها تعاقدت على المشاركة في فيلم «رزق الهبل»، مع منى زكي، طه الدسوقي، وهو من تأليف جورج عزمي، وإخراج سارة نوح، وتتناول أحداثه عدداً من القضايا الاجتماعية، أبرزها التنمر الإلكتروني.

ونوهت بأنها انتهت من تصوير فيلمين آخرين، هما «القربان»، بمشاركة خالد الصاوي، محمد عز، وهو من إخراج مازن نيازي، و«بنات الباشا» بمشاركة زينة، صابرين، ناهد السباعي، وهو سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه حول سيدات يعملن في مركز تجميل، ويبدأن خلاله في سرد حكاياتهن المشوقة.

وأعربت انتصار عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي وصلتها من الجمهور حول أعمالها التي قدمتها في رمضان الماضي، وقالت: شاركت في بطولة 4 مسلسلات، هي «إش إش»، «80 باكو»، «قهوة المحطة»، «أشغال شقة جداً»، ورغم عرضها في موسم واحد، إلا أنه لا توجد شخصية جسدتها تشبه الأخرى، سواء على مستوى الشكل أو الأداء، وهذا الأمر لا يحرق الممثلة فنياً، طالما أنها تملك الإمكانات التي تؤهلها لتقمص شخصيات متنوعة باحترافية، ومن دون تكرار، مثلما قدمت «لولا» صاحبة كوافير في «80 باكو»، و«إخلاص كابوريا» في «إش إش»، وامرأة صعيدية في «قهوة المحطة».