«سي وورلد أبوظبي» تكشف عن «الغواصة الاستكشافية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم إطلاق تجربة «الغواصة الاستكشافية» المبتكرة والأولى من نوعها في المنطقة، التي تتيح للضيوف فرصة الغوص في أكبر حوض مائي، يضم أحياء بحرية متنوعة في المنطقة، واستكشاف جمال الحياة البحرية في الأعماق من منظور جديد ومبتكر.



إنجاز فريد

تمثل الغواصة الجديدة إنجازاً فريداً، باعتبارها أول غواصة مصنفة في العالم، ومصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الاستخدام في الأحواض المائية، حيث تتميز بقدرتها على استيعاب أربعة ضيوف، بالإضافة إلى قائد مدرب ومعتمد من «سي وورلد أبوظبي»، وتقدم هذه التجربة فرصة استثنائية للضيوف للانطلاق في رحلة غامرة مدتها 30 دقيقة، تصل إلى عمق يزيد على 20 متراً، لاستكشاف الحياة البحرية الغنية والمتنوعة التي تنفرد بها المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، بما في ذلك أسماك القرش واللخمات والأسماك المختلفة.

وتعد هذه التجربة الإضافة الأحدث إلى سلسلة جهود «سي وورلد أبوظبي» المستمرة في تقديم تجارب بحرية غامرة وتعليمية، وتشمل تجارب مميزة مثل «سي فينتشر» و«سي دايف»، بالإضافة إلى تجارب اللقاء عن قرب مع البطريق وحيوانات الفظ.

أجيال المستقبل

منذ افتتاحها عام 2023، واصلت «سي وورلد أبوظبي» تطوير مفاهيم الترفيه التعليمي عبر تقديم تجارب جديدة ومبتكرة تمزج بين الترفيه والتعليم، الأمر الذي أسهم في ترسيخ معايير متقدمة في مجال الترفيه في المدن المخصّصة للأحياء البحرية، بحسب ما أكده كارلوس رودريجيز، نائب مدير عام «سي وورلد أبوظبي»، وقال: نلتزم في «سي وورلد أبوظبي» بترسيخ الارتباط بعالم المحيطات لدى الضيوف في كل زيارة يقومون بها إلى المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، إذ نتطلع إلى تقديم تجربة متجددة تبقى في الذاكرة، حيث تحمل كل زيارة فرصة لاكتشاف أبعاد جديدة ومشاركة لحظات ذات طابع خاص. في هذه المدينة الترفيهية للأحياء البحرية التي تحيط المياه من كل جانب، تبرز أهمية تعزيز الوعي بالبيئة البحرية المحيطة بنا، وسبل التفاعل المستدام معها، ونسعى من خلال توفير تجارب تعليمية غامرة إلى تعميق فهم الزوار للنظم البحرية المحلية والتأكيد على أهمية الحفاظ على المحيط الذي يجمعنا من أجل أجيال المستقبل.



وجهة مميزة

من جهته، قال روب يوردي، القيّم العام لدى «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»: نلتزم بجعل «سي وورلد أبوظبي» وجهة مميزة تجمع بين التعليم والحفاظ على البيئة، والترفيه ضمن إطار متكامل، ونهدف إلى تقديم تجارب استثنائية تترك بصمة دائمة في ذاكرة زوارنا، ويسعدنا إضافة تجربة «الغواصة الاستكشافية» إلى مجموعتنا المتفردة والمتنوعة لنقدم لعشاق الأحياء البحرية فرصة فريدة لاستكشاف هذا العالم الساحر.

«المحيط يجمعنا»

في أرجاء الـ8 عوالم التي تحتضنها «سي وورلد أبوظبي»، والمستوحاة من البيئات البحرية المتنوعة، يحظى الزوار بفرصة التعرف على مجموعة واسعة من الأحياء البحرية، من طيور النحام المميزة، والطيور الاستوائي، والدلافين الرائعة، إلى جانب أسماك القرش والراي وأسراب الأسماك المختلفة، وثعالب البحر، وذلك ضمن بيئات طبيعية تحاكي مواطنها الأصلية. وتسهم هذه اللقاءات التفاعلية في تعزيز فهم الزوار لعالم الحياة البحرية وتعزيز ارتباطهم به، ضمن قصة «المحيط يجمعنا» التي تشكل الإطار الرئيس للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية، وتبرز هذه القصة العلاقة المتكاملة بين المحيطات، ومختلف أشكال الحياة على كوكب الأرض، بما يدعم الرسالة التوعوية ويعزز من التزام الجمهور بالممارسات البيئية المستدامة.



تجربتان جديدتان

أطلقت «سي وورلد أبوظبي»، مؤخراً، تجربتين جديدتين مميزتين، هما «اكتشف الغوص في سي وورلد» التي تتيح للزوار الاستمتاع بالغوص دون الحاجة إلى شهادة مسبقة، ليعيشوا تجربة فريدة وسط المناظر الخلابة لعالم الأحياء البحرية الساحر، و«جولة الكاياك في البحيرة الاستوائية»، التي تأخذ الزوار في رحلة استكشافية عبر عالم المحيط الاستوائي المميز، حيث يمكنهم التجديف بين البيئات الطبيعية الخاصة بالدلافين، والتعرف على الحياة البحرية الرائعة، بمساعدة فريق علم الحيوان في «سي وورلد أبوظبي». كما يتيح البرنامج للزوار فرصة مشاهدة الطيور الزاهية الألوان واستكشاف البيئة الطبيعية الخاصة بالفلامينغو، والتعرف على سلوكياتها الطبيعية.