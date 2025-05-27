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اختبار قاسٍ في قلب الجليد.. Galaxy S23 Ultra يصدم الجميع!

اختبار قاسٍ في قلب الجليد.. Galaxy S23 Ultra يصدم الجميع!
27 مايو 2025 12:46

في مغامرة غير متوقعة وسط الجليد السويدي، سقط هاتف Galaxy S23 Ultra في نهر متجمّد وظل مغمورًا بالماء البارد لمدة خمس ساعات، ومع ذلك عاد للعمل فورًا دون أي خلل يُذكر. الحادثة وقعت عندما كان  دليل مغامرات محترف في منطقة كيرونا شمال السويد، يختبر معدات الصيد على نهر كالكس المتجمد، وفجأة انزلق الهاتف من يده وسقط في فتحة صيد على الجليد، ليستقر على عمق 3 أمتار تحت السطح.

ويصف دليل المغامرات اللحظة بقوله: "شعرت أنني فقدت حياتي الرقمية بالكامل، الصور، الهويّة، البطاقات، وكل التطبيقات، ضاعت بلحظة". ورغم البرودة القاسية وخطورة الموقف، لم يستسلم، بل قضى خمس ساعات في محاولة استرجاع الهاتف، حافرًا عدة فتحات بالجليد، ومستخدمًا أدوات بدائية مثل العصي وكيس بلاستيكي مثبت على عصا، إلى أن تمكن من رؤيته أسفل الجليد.

عاد الدليل إلى منزله ليجلب شبكة صيد صيفية طويلة، وعندما عاد إلى النهر استطاع التقاط الهاتف خلال خمس دقائق فقط. المفاجأة كانت مذهلة: الهاتف اشتغل فورًا وظهرت عليه ثلاث مكالمات فائتة دون الحاجة إلى تجفيف أو إعادة تشغيل. ويقول "تركته ليلة كاملة في الكوخ للاحتياط، لكنه واصل العمل كأن شيئًا لم يحدث، ولا يزال يعمل بكفاءة حتى اليوم".

رغم أن الهاتف مصنّف بمقاومة IP68، والتي تعني تحمله للماء حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة، إلا أن تجربته في القطب الشمالي تجاوزت هذه الحدود بكثير، وأثبتت صلابته في ظروف قاسية لا تُحتمل.

 

المصدر: وكالات
جالاكسي إس 3
الجليد
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