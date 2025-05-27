خيال علمي «مكتوب» في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي رواية مصورة للشباب، بعنوان «نوفا من سيليستوريا»، من تأليف الطالبين سيد فهد رضوان (دفعة 2025) وزي يو سولستيس لو (دفعة 2024)، وتجمع بين مفاهيم علوم الفضاء والخيال من خلال سرد مشوّق ورسوم مفعمة بالحياة، وتستهدف القراء من عمر 17 عاماً.

تروي الرواية قصة نوفا الذي تقوده هواية مراقبة النجوم إلى مغامرات فضائية، وعندما يرصد إشارة غامضة من النجوم، يكتشف لغزاً يغير حياته فيتعاون مع مجموعة غريبة تتضمن قطة، لكشف حقائق خفية ومواجهة تحديات غامضة.