الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

خيال علمي «مكتوب» في «نيويورك أبوظبي»

خيال علمي «مكتوب» في «نيويورك أبوظبي»
28 مايو 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بالدولة
الإمارات تشارك في اجتماع عربي لتقييم الأطر القانونية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب

أصدر مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي رواية مصورة للشباب، بعنوان «نوفا من سيليستوريا»، من تأليف الطالبين سيد فهد رضوان (دفعة 2025) وزي يو سولستيس لو (دفعة 2024)، وتجمع بين مفاهيم علوم الفضاء والخيال من خلال سرد مشوّق ورسوم مفعمة بالحياة، وتستهدف القراء من عمر 17 عاماً.
تروي الرواية قصة نوفا الذي تقوده هواية مراقبة النجوم إلى مغامرات فضائية، وعندما يرصد إشارة غامضة من النجوم، يكتشف لغزاً يغير حياته فيتعاون مع مجموعة غريبة تتضمن قطة، لكشف حقائق خفية ومواجهة تحديات غامضة.

نيويورك أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
الإمارات
الفيزياء
الفيزياء الفلكية
آخر الأخبار
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
الرياضة
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
اليوم 23:07
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©