أحمد فهمي.. «ابن النادي»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل أحمد فهمي للعودة إلى الدراما التلفزيونية في مسلسل «ابن النادي»، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً.

وأوضح فهمي أن العمل من نوعية المسلسلات القصيرة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وضمن أجواء مرتبطة بعالم كرة القدم والنوادي الرياضية، حول شخصية «عمر الششتاوي»، شاب يعيش حياة مترفة، ويتمتع بذكاء فطري، لكن حياته تنقلب رأساً على عقب نتيجة أحداث مفاجئة.

وقال: إن المسلسلات القصيرة أصبحت تستهوي الجمهور بشكل كبير، حيث تسهم في إثراء الدراما، وتقدم موضوعات مختلفة بعيداً عن المط والتطويل.

وأعرب فهمي عن سعادته لعرض فيلمه الجديد «أحمد وأحمد»، الذي يشاركه بطولته أحمد السقا، طارق لطفي وغادة عبد الرازق، وهو من تأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويجسّد فيه شخصية «أحمد»، الشاب الذي يعود إلى مصر بعد سنوات من الغربة بهدف الاستقرار، لكن خططه تتغير حين يتعرض خاله «أحمد»، الذي يؤدي دوره أحمد السقا، لحادث غامض يُفقده على إثره الذاكرة، ويكتشف لاحقاً أن خاله يقود إمبراطورية إجرامية سرية، ما يدفعه إلى مساعدته على استعادة ماضيه، وسط مطاردات مشوقة.

من ناحية أخرى، كشف فهمي عن مشاركته بدور مميز في الفيلم السعودي الجديد «إسعاف» الذي يشارك في بطولته إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، حسن عسيري وفهد البتيري، وتدور أحداثه حول مسعفين يعملان في مدينة الرياض ويتورطان في قضية غامضة بعد عثورهما على حقيبة أموال، لتبدأ سلسلة من المغامرات الطريفة والمشوّقة.