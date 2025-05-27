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الترفيه

رزان جمال.. بطلة «أسد»

رزان جمال
28 مايو 2025 01:35

سعيد ياسين (القاهرة)

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تجّسد الممثلة رزان جمال البطولة النسائية في فيلم «أسد» الذي يشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، علي قاسم وركين سعد، وهو من إخراج محمد دياب، وتدور أحداثه عام 1280 خلال حقبة المماليك.
وأشارت رزان إلى أن «أسد» يمثل عودتها إلى السينما المصرية بعد غياب 3 سنوات، منذ مشاركتها في فيلم «كيرة والجن» عام 2022، مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري.
وأوضحت، أن جمعها بين الفن وعروض الأزياء من خلال تمثيل علامات تجارية، يحملها مسؤولية كبيرة، ويجعلها تدقق كثيراً في كل خطواتها، لحرصها على تقديم صورة عصرية عن المرأة العربية.
وشاركت رزان في عدد من الأعمال الدرامية المصرية سابقاً، منها «إمبراطورية مين» مع هند صبري، و«سرايا عابدين 2» مع يسرا ونيللي كريم وقصي خولي، و«ما وراء الطبيعة» مع أحمد أمين، و«تغيير جو» مع منة شلبي وإياد نصار.

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