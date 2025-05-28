اكتشاف لوحات صخرية عمرها 2500 عام في الصين

اكتشف فريق من علماء الآثار، 30 لوحة صخرية قديمة على الشاطئ الشمالي لبحيرة سايرام في منطقة شينجيانغ شمال غربي الصين، تعود إلى نحو 2500 عام، تصور هذه الرسومات مشاهد صيد وحيوانات وشخصيات بشرية، وقد نُفذت بتقنيات التنقيط والنقش، وتضمنت أنماطًا متنوعة من الصور الظلية.

وأوضح المستشار في مكتب شينجيانغ للتعداد الوطني الرابع للآثار الثقافية، أن تحليل الأدلة الأثرية والخصائص الأسلوبية يشير إلى أن هذه الأعمال الفنية تعود إلى عصور قديمة تمثل جزءًا من تاريخ سكان المنطقة الأوائل، مشيرًا إلى أن أبرز هذه اللوحات مشهد لصياد يحمل قوسًا مركبًا غير متماثل.

وتقع اللوحات على منحدرات بارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر، وهو ما ساعد على بقائها محفوظة، ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في المنطقة، ويشكل إضافة مهمة لفهم التبادل الثقافي والتطور الفني في سهوب أوراسيا، وقد جرى توثيق هذه اللوحات بدقة عالية، تمهيدًا لإجراء أبحاث إضافية وحمايتها رقميًا.



