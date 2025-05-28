الاتحاد (أبوظبي)

تحت رعاية وحضور الدكتورة أمينة الماجد، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة جمعية «المرأة سند للوطن»، عقدت جمعية «المرأة سند للوطن» مؤتمراً صحفياً في أبوظبي، أعلنت خلاله عن إطلاق الدورة الأولى من «جائزة المرأة سند المجتمع».

وأكدت أمينة الماجد أن الجائزة تأتي انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2025 عاماً للمجتمع، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية. وأشارت إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم النساء الرائدات اللواتي أحدثن تأثيراً إيجابياً في مجالات متعددة وساهمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضافت: نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة في مختلف القطاعات، وتحفيزها على مواصلة العطاء المجتمعي، كما نعمل على إبراز قصص النجاح النسائية لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وأعلنت عن تدشين «وثيقة الاستدامة الأسرية»، التي تُعد بمثابة عهد وطني يعبّر عن وفاء المرأة الإماراتية تجاه القيادة ودورها الريادي في دعم استقرار الأسرة.



وأوضح أبو بكر حسين، الأمين العام والمستشار الإعلامي لـ«جائزة المرأة سند المجتمع»، أن الجائزة تشمل 7 محاور رئيسة في دورتها الأولى، تتضمن: جائزة شخصية العام للمرأة سند المجتمع (الجائزة الرئيسة)، جائزة أفضل مؤسسة داعمة للمرأة في تعزيز الترابط المجتمعي، جائزة التوازن بين العمل والأسرة، جائزة المرأة والذكاء الاصطناعي، جائزة المرأة في خدمة أصحاب الهمم، جائزة أفضل منظمة محلية في تمكين المرأة، جائزة التميز الإعلامي في دعم قضايا المرأة.