الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إطلاق الدورة الأولى من «جائزة المرأة سند المجتمع»

إطلاق الدورة الأولى من «جائزة المرأة سند المجتمع»
28 مايو 2025 17:09

الاتحاد (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050

تحت رعاية وحضور الدكتورة أمينة الماجد، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة جمعية «المرأة سند للوطن»، عقدت جمعية «المرأة سند للوطن» مؤتمراً صحفياً في أبوظبي، أعلنت خلاله عن إطلاق الدورة الأولى من «جائزة المرأة سند المجتمع».
وأكدت أمينة الماجد أن الجائزة تأتي انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2025 عاماً للمجتمع، وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دعم وتمكين المرأة الإماراتية. وأشارت إلى أن الجائزة تهدف إلى تكريم النساء الرائدات اللواتي أحدثن تأثيراً إيجابياً في مجالات متعددة وساهمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت: نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة في مختلف القطاعات، وتحفيزها على مواصلة العطاء المجتمعي، كما نعمل على إبراز قصص النجاح النسائية لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة.
وأعلنت عن تدشين «وثيقة الاستدامة الأسرية»، التي تُعد بمثابة عهد وطني يعبّر عن وفاء المرأة الإماراتية تجاه القيادة ودورها الريادي في دعم استقرار الأسرة.

وأوضح أبو بكر حسين، الأمين العام والمستشار الإعلامي لـ«جائزة المرأة سند المجتمع»، أن الجائزة تشمل 7 محاور رئيسة في دورتها الأولى، تتضمن: جائزة شخصية العام للمرأة سند المجتمع (الجائزة الرئيسة)، جائزة أفضل مؤسسة داعمة للمرأة في تعزيز الترابط المجتمعي، جائزة التوازن بين العمل والأسرة، جائزة المرأة والذكاء الاصطناعي، جائزة المرأة في خدمة أصحاب الهمم، جائزة أفضل منظمة محلية في تمكين المرأة، جائزة التميز الإعلامي في دعم قضايا المرأة.

آخر الأخبار
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
الرياضة
ديوكوفيتش يستبدل المضرب بدراجة في باريس!
اليوم 18:19
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©