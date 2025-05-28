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الترفيه

حمادة هلال.. «أسطورة النهاية»

حمادة هلال
29 مايو 2025 01:06

سعيد ياسين (القاهرة)

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بعد النجاح الذي حققته الأجزاء الـ5 السابقة، يستعد صناع مسلسل «المداح» لتقديم الجزء السادس تحت عنوان «المداح: أسطورة النهاية»، في الموسم الدرامي الرمضاني 2026، ليكون مسك الختام للسلسلة التي لعب بطولتها الممثل حمادة هلال.
وصرح هلال أنه بعد الانتهاء من الجزء الخامس، الذي شارك في بطولته كل من: حنان سليمان، هبة مجدي، خالد سرحان ودنيا عبدالعزيز، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، وجد نفسه قد ارتبط ارتباطاً كبيراً بشخصية «صابر المداح» التي جسدها في المسلسل. فقد مثلت له تحدياً كبيراً، خصوصاً من ناحية الأداء التمثيلي، حيث قدم شخصيات متنوعة نالت إعجاب المشاهدين، وهي الجد في الزمن القديم، وصابر المداح، وصابر الشيطان، مشيراً إلى أنه لا يمانع من تقديم الشخصية في فيلم سينمائي بتناول مختلف.
وأعرب عن سعادته بتحقيق «المداح» نجاحاً لافتاً على مدى سنوات طويلة، ويعتز بهذا العمل، لاسيما أن قصته تشبه حكايات «ألف ليلة وليلة» التي كانت مليئة بالأساطير، وتعتمد على الخيال.

حمادة هلال
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