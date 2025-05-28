منى زكي.. تنتهي من «الست»

محمد قناوي (القاهرة)

انتهت الممثلة منى زكي من تصوير فيلم «الست»، الذي يعد من أضخم المشاريع السينمائية المرتقبة لعرضها في العام الجاري، ويتناول جوانب غير مألوفة عن حياة «كوكب الشرق» أم كلثوم، ويشارك في بطولته عمرو سعد، محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، وتامر نبيل، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، بينهم: كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أحمد داود، وأمينة خليل، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وأشارت منى إلى أن تجسيد شخصية أم كلثوم تجربة صعبة، وتركت في نفسها أثراً عميقاً، ولم تتمكن من الخروج منها بسهولة، حتى بعد انتهاء التصوير.

وصرحت بأنها تعاقدت على بطولة فيلم «رزق الهبل»، الذي يشاركها فيه كل من: رحمة أحمد، طه دسوقي، انتصار، سماح أنور، ومحمد شاهين، وهو من تأليف جورج عزمي، وإخراج سارة نوح، ومن المقرر البدء في تصويره قريباً. وعن تفاصيل الفيلم، قالت منى: إن «رزق الهبل» يدور في إطار كوميدي، ويركز على البطولة النسائية، وتجسد فيه شخصية يغلب عليها الطابع الكوميدي، ما يشكل تغييراً كبيراً عن أعمالها الأخيرة ذات الطابع الدرامي.

وكشفت عن استعدادها لتصوير فيلم جديد بعنوان «لعب عيال»، الذي يجمعها مع كريم عبدالعزيز بعد 14 عاماً على آخر تعاون بينهما في فيلم «ولاد العم»، وتؤدي فيه دور منظمة حفلات شهيرة تعاني مشكلات في حياتها الزوجية، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان. وتترقب منى عرض فيلمها «الجواهرجي» الذي يجمعها مع محمد هنيدي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر جواهر يقع في سلسلة من المواقف المحرجة بسبب تصرفات زوجته، وهو تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.