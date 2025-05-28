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«تحقيق أمنية» تتعاون مع مستشفى أهل مصر

«تحقيق أمنية» تتعاون مع مستشفى أهل مصر
28 مايو 2025 21:00

أبوظبي (الاتحاد) 
وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية، بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، يهدف إلى دعم الأطفال المصابين بالحروق نفسياً من خلال تحقيق أمنياتهم، بما يُعزّز من قدرتهم على التعافي والاندماج في المجتمع.
شهد حفل التوقيع حضور عبدالباسط محمد المرزوقي، نائب رئيس البعثة، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، إلى جانب حمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ونهى الشوربجي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة «تحقيق أمنية»، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر.
وبهذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نعتزّ بإطلاق هذه الشراكة مع مستشفى أهل مصر، الذي يُجسّد نموذجاً متكاملاً للعناية الطبية والإنسانية، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مؤسسة (تحقيق أمنية) برؤية الإمارات واستراتيجيتها الإنسانية العالمية، التي تُركّز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، ونشر الأمل في حياتهم من خلال تحقيق أمنياتهم، وتُجسّد التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الأطفال في مختلف الظروف الصحية والاجتماعية».
من جانبها، أكّدت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق لا يتعامل مع المريض كحالة طبية فحسب، بل يضع إنسانيته في المقدمة، مشيرة إلى أن التعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» يُجسّد فلسفة المستشفى التي ترى في الأمل عنصراً لا يقلّ أهمية عن الدواء، وأن دعم المريض نفسياً وتحقيق أمنيته مهما بدت بسيطة قد يكون لها بالغ الأثر في تحفيزه على تجاوز الألم واستعادة ثقته بذاته وبالحياة من حوله.
ويؤكد هذا التعاون حرص المؤسسة والمستشفى على تقديم رعاية متكاملة، تدمج بين العلاج الطبي والدعم النفسي، بما يساعد الأطفال المصابين بالحروق وأسرهم على تجاوز التحديات واستعادة الأمل.

 

 

 

 

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