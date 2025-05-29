الصين تطلق مهمة فضائية لكويكب قريب من الأرض

أطلقت الصين أول مهمة لها لجمع عينات صخرية من كويكب قريب من الأرض فجر اليوم الخميس، بهدف تعميق فهم تكوين وتطور الكويكبات والنظام الشمسي المبكر. وانطلقت مركبة الفضاء غير المأهولة "تيان ون2-" بنجاح من مركز إطلاق الأقمار الصناعية في شيشانج بجنوب غرب الصين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (شينخوا)، نقلا عن الإدارة الوطنية الصينية للفضاء. وسوف تسافر المركبة نحو عام للوصول إلى الكويكب (إتش أو 2016) ، المعروف أيضا باسم كامو أواليوا. عند الوصول، ستدور حول الكويكب لكسب معلومات حول منطقة الجمع قبل أخذ عينات من سطحه. ومن المتوقع أن تعاد العينات إلى الأرض داخل كبسولة بحلول نهاية عام 2027. بعد ذلك، ستواصل "تيان ون2-" رحلتها لدراسة المذنب "بي 311" ، الواقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. وشهد برنامج الفضاء الصيني توسعا سريعا في السنوات الأخيرة، مع إنجازات مثل إنشاء محطة تيانجونج الفضائية وخطط لهبوط مأهول على القمر بحلول عام 2030.