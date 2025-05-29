«ريستارت» في السينما المحلية اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أقام فريق عمل فيلم «ريسترات» عرضاً خاصاً مساء أمس في مول الإمارات بدبي، بحضور أبطاله تامر حسني، باسم سمرة، محمد ثروت، والمخرجة سارة وفيق، والذي تنطلق عروضه جماهيرياً في السينما المحلية اليوم.

شهد العرض الخاص حضور نخبة من صناع السينما، وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية، وتدور أحداث الفيلم الذي تولى تأليفه أيمن بهجت قمر، في إطار كوميدي اجتماعي، حول قصة «محمد» الذي يؤديه تامر حسني، الذي يعمل فني صيانة هواتف، وخطيبته «عفاف» التي تجسدها هنا الزاهد، الشخصية الطموحة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي محاولة لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، يتعاونان مع عائلتهما ووسيط يُسمى «الجوكر» وكيل رقمي في مجال الـ«سوشيال ميديا»، يؤديه باسم سمرة، لكن اتساع شهرتهما وثروتهما يشغلهما عمّا يستحق الاهتمام فعلاً، ويُدرك «محمد» أن عليه إعادة دفء العائلة وإنقاذ حب حياته.



وأعرب تامر حسني عن سعادته لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» وسط جمهوره في دولة الإمارات، وقال: العمل يسلط الضوء على الإدمان الرقمي وتأثيره على الأسرة والأطفال والعلاقات الإنسانية في قالب كوميدي اجتماعي.



وأضاف: يطرح العمل أيضاً فكرة تطوير الذات، والسعي وراء تحقيق الأهداف، وعدم الانشغال بالآخرين.

وقال باسم سمرة: يُعد «ريستارت» أول تعاون فني يجمعني مع تامر حسني، وسعدت كثيراً بهذا العمل الذي يسلط الضوء على قضايا اجتماعية وعائلية مهمة جداً، مع الإضاءة على التأثيرات السلبية لـ«السوشيال ميديا» في قالب من الكوميديا السوداء.



وقال محمد ثروت: يُعد الفيلم تجربة مختلفة عن كل أعمالي السابقة، وتشرف بالمشاركة في بطولته مع نخبة من النجوم مثل تامر حسني وهنا زاهد وباسم سمرة وعصا السقا وميمي جمال، الذين اجتمعوا في هذا العمل الذي يتطرق إلى خطورة الـ«سوشيال ميديا»، وسوء استخداماتها التي تؤثر على الأشخاص والأطفال. وأشاد بفكرة الفيلم التي كتبها المبدع أيمن بهجت قمر، ونفذها بصورة احترافية المخرجة سارة وفيق.