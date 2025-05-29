الذكاء الاصطناعي ينجح في اختبار الالتحاق بأكاديمية موسيقية

أعلنت أكاديمية "غنيسين" للموسيقى في روسيا أن نموذج الذكاء الاصطناعي GigaChat من تصنيع شركة "سبيربنك" الروسية اجتاز بنجاح اختبارات القبول لبرنامج "علم الموسيقى" في الأكاديمية، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

ونقل الموقع عن بيان صادر عن الأكاديمية أن "الاختبارات تضمنت أسئلة مفتوحة ومغلقة حول تاريخ الموسيقى الروسية والعالمية والموسيقى الشعبية والجاز، بالإضافة إلى مهام معقدة مشابهة لتلك التي يُطلب من المرشحين البشر تنفيذها خلال المقابلة الشفوية" لمادة "تاريخ الموسيقى".

وأظهر النموذج قدرة ملحوظة على تحليل المواد الموسيقية لأعمال مؤلفين مختلفين، حيث حصل على تقييم عال من لجنة الامتحان التي ضمت أساتذة من كلية التاريخ والتأليف الموسيقي، ونواب رئيس الأكاديمية، وقيادات الوحدات التعليمية في الأكاديمية.

ولتحقيق هذه النتيجة، خضع GigaChat لتدريب إضافي شمل مواد علمية وتعليمية وتسجيلات أرشيفية وأعمال نظرية ومراجع موسيقية، وذلك بدعم من أساتذة وباحثي وطلاب الأكاديمية.

وأكد رئيس الأكاديمية ألكسندر ريجينسكي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي أصبح حتميا مع التطور التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أهمية توظيف نقاط القوة في هذه التقنيات لتعزيز العلم الموسيقي والأداء الفني.