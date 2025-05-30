أنشطة صيفية مفعمة في جزيرة الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ فعاليات شهر يونيو في وجهات جزيرة الحديريات بمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، والفعاليات العائلية، والتجارب الصيفية الحيوية التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات. وتشمل الأنشطة بطولات البادل، والتزلج عند الغروب، والحفلات المائية، إلى جانب جلسات اليوغا واحتفالات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مما يضمن تجارب ترفيهية تلبي مختلف الأذواق.

تقدم فعليات سلسلة «مع غروب الشمس» فرصة التزلج على مسار انسيابي مغلق، وسط أجمل الإطلالات على الأفق العمراني لمدينة أبوظبي في مضمار الدراجات. وتوفّر مسابقات «عمالقة الثلاثاء»، البطولة الأسبوعية المخصّصة حصرياً للاعبين، مساء كل ثلاثاء في «القرية الرياضية 321»، حيث تشتعل الأجواء بالمباريات الحماسية والتحديات وسط أجواء رياضية مفعمة بالحماس والتشويق. ولا تقتصر هذه الفعالية على المنافسة فقط، بل تجمع أيضاً محبي رياضة البادل ممن يرغبون بتطوير مهاراتهم، أو الاستمتاع بمباريات ممتعة تحت سماء المدينة.

«رعود الخميس»، بطولة أسبوعية مثالية لمحترفي البادل من فئة C STRONG، تجمع نخبة من عشاق البادل الطامحين إلى رفع مستوى لعبهم، وخوض تحديات جديدة، والاستمتاع بتجربة استثنائية في رياضة البادل. وتقدم «سيركت X» خلال أول يومين من عيد الأضحى، حفلة المرح المائي المستوحاة من أجواء جزر هاواي. وتتضمن الفعالية عروض رقص «هولا»، وموسيقى حية يقدمها الدي جي، وألعاباً ترفيهية بطابع الجزر الاستوائية. واحتفالاً بحلول الأضحى المبارك، يمكن لزوار «سيركت X» الاستمتاع بدخول مجاني إلى جدار التسلق في «روبس بارك» عند شراء تذكرة دخول إلى «حديقة الألعاب المائية» أو «حديقة التزلج»، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد. وبمناسبة يوم الأب هناك دخول مجاني للآباء إلى «أدفنتشر بارك» و«سكيت بارك» عند مرافقة طفل واحد بتذكرة مدفوعة.

ويجمع مهرجان التزلج عشاق رياضة التزلج على العجلات، مع جوائز وموسيقى وهدايا في أجواء اجتماعية رائعة في «سكيت بارك»، «سيركت X».

والأطفال على موعد مع تجربة لا تُنسى في «معسكر جزيرة المغامرات الصيفي في» سيركت X للاستمتاع برحلة مليئة بالاكتشافات والإثارة، مستوحاة من مغامرات السندباد وسواها من القصص. وتتضمن المغامرات أنشطة مائية، وتسلق الحبال، وركوب دراجات بي إم إكس، والتزلج، والألعاب الجماعية، والفنون والحرف اليدوية، والمشاريع العلمية الممتعة، بما في ذلك تعلم كيفية إعداد البيتزا.

