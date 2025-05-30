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"الصحة العالمية" تدعو لحظر نكهات التبغ والنيكوتين

رجل يدخن سجائر إلكترونية
30 مايو 2025 19:14

دعت منظمة الصحة العالمية، الحكومات إلى حظر جميع النكهات في منتجات التبغ والنيكوتين، بما في ذلك السجائر، والشيشة، وأكياس النيكوتين، والسجائر الإلكترونية، وذلك في إطار جهودها لحماية الشباب من الأمراض المرتبطة بالتدخين.
وأوضحت المنظمة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الذي يصادف 31 مايو من كل عام، أن نكهات مثل المنثول والعلكة وغيرها تُخفي الطعم القاسي للمنتجات وتجعلها أكثر جاذبية للمراهقين، مما يُصعّب عليهم الإقلاع عن التدخين ويزيد من خطر إصابتهم بأمراض رئوية خطيرة.
وأشارت إلى أن أكثر من 50 دولة حظرت التبغ المنكه، بينما حظرت أكثر من 40 دولة بيع السجائر الإلكترونية، مع فرض قيود إضافية في عدد من الدول على النكهات والسجائر ذات الاستخدام الواحد، في حين لا تزال إكسسوارات النكهات خارج نطاق الرقابة في كثير من الأماكن.
وأكدت المنظمة أن التغليف الجذاب والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهمان أيضا في جذب الشباب إلى هذه المنتجات الضارة والمسببة للإدمان، التي تحتوي على مواد كيميائية مُسرطنة، وتسبب نحو 8 ملايين وفاة سنويا حول العالم.

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