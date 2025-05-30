السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"ديب سيك" للذكاء الاصطناعي تحدّث نموذجها للتفكير المنطقي

مؤسس "ديب سيك" يرفض عروض المستثمرين ويركز على الابتكار العميق
30 مايو 2025 20:30

أصدرت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي تحديثا لنموذجها للتفكير المنطقي (آر1) في الساعات الأولى من صباح الخميس، لتزيد حدة المنافسة مع منافسيها في الولايات المتحدة مثل أوبن إيه.آي.
وقالت "ديب سيك"، عبر منصة المطورين "هاجينج فيس"، إن النموذج (آر1-0528) تحديث بسيط للنموذج (آر1) لكنه استطاع تحسين قدرات التفكير والاستدلال بدرجة كبيرة، بما في ذلك التعامل بشكل أفضل مع مهام معقدة، مما يجعل أداءه أقرب إلى نماذج التفكير (أو3) من أوبن إيه.آي و(جيميناي 2.5 برو) من جوجل.
أحدث إطلاق (آر1) ضجة عالمية كبيرة في يناير الماضي وأدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا خارج الصين، وجاء ليدحض الرأي القائل بأن التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب قوة حوسبة هائلة واستثمارات ضخمة.
ومنذ إطلاق النموذج (آر1)، أصدرت شركات تكنولوجيا صينية عملاقة مثل "علي بابا" و"تنسينت" نماذج تقول إنها تتفوق على منتجات "ديب سيك".
وقالت "ديب سيك"، التي تتخذ من هانغتشو في الصين مقرا لها، عبر منصة "إكس"، إن النموذج الجديد يمتاز بأداء محسن. ولاحقا، ذكرت، في منشور أطول على تطبيق "وي تشات"، أن معدل النتائج الخاطئة أو المضللة في إعادة الصياغة والتلخيص انخفض إلى ما بين 45 و50 بالمئة.
وذكرت الشركة أن التحديث مكنها أيضا من الكتابة الإبداعية لمقالات وروايات وغيرهما من أنواع الأدب.
وأضافت "أظهر النموذج أداء متميزا في مختلف التقييمات القياسية (بمجالات) منها الرياضيات والبرمجة والمنطق العام".

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يحسّن إدارة سكر الدم بعد جراحة القلب
عين ذكية تُنقذ الأرواح وتعزز الأمان داخل غرف العمليات
المصدر: رويترز
ديب سيك
الذكاء الاصطناعي
تحديث
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
الرياضة
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
اليوم 09:26
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©