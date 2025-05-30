"ديب سيك" للذكاء الاصطناعي تحدّث نموذجها للتفكير المنطقي

أصدرت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي تحديثا لنموذجها للتفكير المنطقي (آر1) في الساعات الأولى من صباح الخميس، لتزيد حدة المنافسة مع منافسيها في الولايات المتحدة مثل أوبن إيه.آي.

وقالت "ديب سيك"، عبر منصة المطورين "هاجينج فيس"، إن النموذج (آر1-0528) تحديث بسيط للنموذج (آر1) لكنه استطاع تحسين قدرات التفكير والاستدلال بدرجة كبيرة، بما في ذلك التعامل بشكل أفضل مع مهام معقدة، مما يجعل أداءه أقرب إلى نماذج التفكير (أو3) من أوبن إيه.آي و(جيميناي 2.5 برو) من جوجل.

أحدث إطلاق (آر1) ضجة عالمية كبيرة في يناير الماضي وأدى إلى انخفاض حاد في أسهم شركات التكنولوجيا خارج الصين، وجاء ليدحض الرأي القائل بأن التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب قوة حوسبة هائلة واستثمارات ضخمة.

ومنذ إطلاق النموذج (آر1)، أصدرت شركات تكنولوجيا صينية عملاقة مثل "علي بابا" و"تنسينت" نماذج تقول إنها تتفوق على منتجات "ديب سيك".

وقالت "ديب سيك"، التي تتخذ من هانغتشو في الصين مقرا لها، عبر منصة "إكس"، إن النموذج الجديد يمتاز بأداء محسن. ولاحقا، ذكرت، في منشور أطول على تطبيق "وي تشات"، أن معدل النتائج الخاطئة أو المضللة في إعادة الصياغة والتلخيص انخفض إلى ما بين 45 و50 بالمئة.

وذكرت الشركة أن التحديث مكنها أيضا من الكتابة الإبداعية لمقالات وروايات وغيرهما من أنواع الأدب.

وأضافت "أظهر النموذج أداء متميزا في مختلف التقييمات القياسية (بمجالات) منها الرياضيات والبرمجة والمنطق العام".