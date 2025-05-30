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الترفيه

هند صبري.. «صحفية»

هند صبري
31 مايو 2025 01:03

محمد قناوي (القاهرة) 

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تستعد الممثلة هند صبري للمشاركة في مسلسل «دم على نهد»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب إبراهيم عيسى، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.
وصرحت أن المسلسل يتألف من 10 حلقات، ويتناول عدداً من قضايا الفساد. 
وأوضحت أنها تجسد شخصية الصحفية «مي الجبالي»، التي تقرر تأليف كتاب، وتتمكن بمساعدة صديقتها من إجراء لقاءات أسبوعية للكشف عن العديد من الأسرار.
واعتبرت هند أن الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات التي تعرض على المنصات الرقمية، صنعت حالة من المنافسة القوية، وأعادت انتعاش الدراما العربية.  
وعن إمكانية تقديم جزء ثالث من سلسلة مسلسلها الشهير «البحث عن علا»، قالت: لا أميل للعمل على أجزاء جديدة من المسلسل نفسه، لكنني لا أستبعد الأمر في المستقبل، خصوصاً أن شخصية «علا» قريبة جداً إلى قلبي، وعشت معها نجاحات كبيرة.
وكشفت هند أنها من المقرر أن تشارك في تجربة سينمائية جديدة في عمل يجمعها للمرة الأولى مع الممثل أحمد حلمي، وسيُعلن عن تفاصيله قريباً.

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