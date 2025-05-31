«جيميني» يلخص الرسائل الطويلة في «جي ميل»

أعلنت شركة «جوجل» أن مساعدها للذكاء الاصطناعي «جيميني» سيقوم تلقائيا بتلخيص الرسائل الطويلة في البريد الإلكتروني «جي ميل».

وأضافت الشركة أنه لن يتعين على المستخدمين الضغط على الزر «تلخيص البريد الإلكتروني» لإيجاز الرسائل بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، سيقوم المساعد «جيميني» للذكاء الاصطناعي التوليدي بتلخيص المحتوى تلقائيًا دون الحاجة إلى تفاعل من جانب المستخدم.

وقالت جوجل «ابتداء من اليوم، ستكون الملخصات متاحة في أعلى محتوى البريد الإلكتروني للرسائل التي تحتاج إلى تلخيص مثل: المناقشات الطويلة أو الرسائل التي تحتوي على ردود إضافية».

وأضافت الشركة «يقوم جيميني بتلخيص جميع النقاط الأساسية في المناقشة وستكون جميع الإجابات التي ستتبع ذلك أيضًا جزءا من الملخص، وهو ما سيجعل جميع الملخصات محدثة».

ولا تزال هذه الخدمة مخصصة للرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية، كما أنها قد لا تكون متاحة في مناطق معينة من العالم.

كما يمكن للمساعد «جيميني» الرد على المحادثات الجارية، والمساعدة في صياغة رسائل بريد إلكتروني جديدة، والعثور على معلومات محددة من البريد الوارد أو ملفات Google Drive. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين طرح أسئلة على Gemini مثل "متى موعد اجتماع الفريق التالي؟" والحصول على إجابات سريعة دون الحاجة لمغادرة "جي ميل".